Moto2: Mattia Casadei, esordio con Italtrans nel GP a Misano-2

Mattia Casadei avrà una prima occasione nel Mondiale Moto2. Sarà al via a Misano-2 con Italtrans, sostituisce Nagashima solo per questo GP.

Arriva la prima occasione nel Mondiale Moto2 per Mattia Casadei. Avrà l’occasione di disputare il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, ovvero il secondo round stagionale a Misano. Sostituirà in questa occasione Tetsuta Nagashima, affiancando Joe Roberts. “Un sogno che si realizza” è il primo commento del pilota SIC58 in MotoE.

Classe 1999, originario di Rimini, Casadei ha iniziato la sua carriera nelle file del team del padre di Mattia Pasini. Lo troviamo in seguito attivo nel CIV e nel CEV Moto3, per poi passare in Supersport nel Campionato Italiano Velocità. A referto due partecipazioni nel Mondiale di categoria tra il 2019 e quest’anno. In questo 2021 poi ha disputato una wild card nel CIV Supersport nel round conclusivo di Vallelunga.

Da tre stagioni infine è attivo in MotoE con SIC58, conquistando sei piazzamenti sul podio. Il prossimo fine settimana realizzerà il suo primo Gran Premio nel Mondiale Moto2, un esordio quindi a tutti gli effetti. “Non posso essere più felice di così, un sogno che si realizza! Ringrazio il team ITALTRANS per questa opportunità e non vedo l’ora che arrivi il prossimo weekend!”