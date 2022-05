Moto2 Mugello, Prove 1: Svetta Jake Dixon, duo VR46 in top ten

Si chiude la prima sessione di prove libere Moto2. In evidenza c’è Jake Dixon, che comanda la classifica dei tempi davanti ad Augusto Fernández e ad Aron Canet. Prima sessione decisamente positiva per i ragazzi VR46, i migliori italiani del turno, con il rookie Niccolò Antonelli a precedere il leader iridato Celestino Vietti. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Da segnalare una wild card tricolore, ecco Mattia Pasini in azione con Aspar Team per questo GP di casa (e con un meccanico di lusso). Torna in azione poi Keminth Kubo dopo alcune gare saltate per diversi problemi fisici. A referto presto un primo incidente: Sean Dylan Kelly è prima protagonista di un’uscita di pista, per poi finire a terra alla Casanova-Savelli una volta tornato sull’asfalto. Grosso rischio per gli altri piloti con la KALEX rimasta in traiettoria, ma fortunatamente non ci sono conseguenze. Riguardo la classifica, scattano alla grande i ragazzi Marc VDS, ma col passare dei minuti emergono anche il leader Moto2 Vietti, il duo Honda Team Asia, la coppia KTM Ajo più tanti altri. A referto in seguito un incidente per Somkiat Chantra, caduto alla Arrabbiata 2 senza conseguenze.

La classifica

Foto: motogp.com