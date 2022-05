Moto2: Mattia Pasini wild-card al Mugello con babbo Luca meccanico

Mattia Pasini è un ottimo pilota ma potrebbe diventare anche un grande team manager. A fine mese parteciperà come wild-card alla gara del Mugello in sella alla sua Kalex ma con i colori del GasGas Aspar. A questo progetto ha lavorato tanto in prima persona. Mattia gareggerà in sella alla sua moto personale, proprio quella con cui si allena abitualmente, e verrà seguito da un suo staff composto da suo padre Luca ed un gruppo di tecnici scelti personalmente da lui.

In questi mesi il pilota riccionese è andato spesso a provare ed ha curato al massimo ogni minimo dettaglio. Mattia Pasini non gareggia nel Mondiale Moto2 da un anno. Parteciperà al Gran Premio d’Italia principalmente per divertirsi ma sicuramente vorrà fare bene. Chi lo conosce è pronto a scommettere che cercherà di conquistare un risultato prestigioso. In vista di questo appuntamento si è allenato con grande intensità girando anche con moto totalmente diverse l’una dall’altra, perfino con le vecchie 2T durante la festa Aprilia. Il suo futuro molto probabilmente sarà in Superbike ma intanto vuole raccogliere ancora qualche bella soddisfazione in Moto2. Mattia è un vero appassionato e non si accontenta di vivere le gare da spettatore o solo come commentatore televisivo.

L’appuntamento del Mugello sarà il suo 240esimo Gran Premio in carriera e probabilmente non sarà l’ultimo. Nei suoi pensieri c’è già la gara di Misano, a due passi da casa sua. In agosto Mattia Pasini compirà 37 anni ma l’anagrafe sembra solo un dettaglio: ha ancora tanta voglia di correre in moto e molti sogni da realizzare.

Foto Marzio Bondi