Schuberth C5  il casco touring “Endless Evolution”

Il marchio Schuberth, distribuito in esclusiva in Italia da Alpa Distribution, ha presentato al mercato italiano la novità Schuberth C5. Con questo prodotto è stato ancora una volta centrato l’obbiettivo di portare in commercio un casco dalle qualità e comfort unici, forte di una ricerca durata anni, sviluppata e prodotta al 100% in Europa. Più precisamente in Germania a Magdeburg, storica sede del marchio numero uno per i caschi modulari dedicati al settore Touring.

Endless Evolution

Schuberth C5, “Endless Evolution” queste parole rimandano fortemente all’innovazione e design peculiari di questo nuovo prodotto. Una serie di nuove qualità a partire dalla Doppia Omologazione P/J e rispondente allo standard ECE-R 22.06. C’ anche l’esclusivo SCHUBERTH INDIVIDUAL concept, le imbottiture senza cuciture, nuovo design e nuova presa d’aria frontale. Inoltre il nuovo sistema di ventilazione, come nuovissimo anche il sistema di comunicazione integrato MESH 2.0 e Bluetooth sviluppati da SENA.

Alpa Distribution

La presentazione si è svolta attraverso un programma divertente ed originale, con ritrovo presso Alpa Distribution e Nital Group negli uffici di Moncalieri. Dopo spiegazione approfondita delle qualità tecniche e di design del casco, è stato il momento di una una breve introduzione dei nuovi prodotti “acquisiti” dalla giovane azienda Piemontese (Pando, FMF Goggles, Peack Design). E’ seguito un tour dedicato agli operatori di settore sulle colline del Monferrato per assaporare concretamente le straordinarie qualità del nuovissimo C5. Gli invitati sono stati ospiti, in conclusione, della Tenuta Favorita di Fontanetto Po’..

Tutte le informazioni riguardanti il prodotto potete trovarle al seguente qui.