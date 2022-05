Moto2: Celestino Vietti è una super rimonta, al Mugello da leader

Per Celestino Vietti rimane un inizio di stagione eccezionale, il suo migliore di sempre anche guardando la Moto3. Ma con qualche difficoltà in più da affrontare in questi ultimi Gran Premi. Un altro esempio è stato il Gran Premio di Francia, in cui l’alfiere VR46 però è riuscito a limitare i danni. Solo 19° in griglia di partenza dopo libere e qualifiche opache, per lui non è stata una gara perfetta per qualche errore, ma conta il risultato. ‘Celin’ ha chiuso con un super 8° posto che gli permette di tenere ancora a buona distanza il diretto rivale Ogura, che gli ha recuperato 3 soli punti ed è a -16.

Rimonta di carattere

Non era riuscito a centrare la Q2 né direttamente né nel primo turno di qualifiche. Un sabato sottotono che lo relegava molto indietro, d’obbligo quindi una rimonta per non permettere agli avversari più vicini di approfittarne. Ogura ed Arbolino non avevano brillato, ma erano comunque un po’ più avanti, così come Canet, che continua a fare gli straordinari col polso tutt’altro che a posto. Scatta la gara, ma andrà in maniera ben diversa dalle aspettative: non manca un errore al via che complica subito le cose, ma il rischio maggiore arriva più tardi. Appena risalito in zona top ten ecco un lungo che lo rispedisce in 19^ posizione. Tutto da rifare, ma Vietti non si perde d’animo, anzi raddoppia la grinta: giro dopo giro è sempre più in alto, fino a tagliare il traguardo in ottava posizione. Guardando la classifica Moto2 iridata, tiene così Ogura a 16 punti di distanza, Canet risale ed è a -19. Arbolino invece è ora 4° e scende a -38 con lo zero a Le Mans.

“Non del tutto contento”

Tolto l’inatteso zero di Austin, il piazzamento in Francia è il suo “peggior risultato” stagionale, due posizioni più giù della P6 di Jerez. Certamente ben bilanciati da due vittorie ed altri due podi, a cui aggiungere una pole e due giri veloci in gara. Che non fanno punti, ma servono a rimarcare la solida partenza di stagione di Celestino Vietti. Una bella gara quindi, anche se il pilota VR46 storce un po’ il naso. “Non sono del tutto contento” ha dichiarato a GP concluso. “Ho recuperato tante posizioni, ero veloce, ma ho commesso un errore al via e poi il lungo a metà gara che non mi ha aiutato.” Alla fine è riuscito a limitare i danni, ma c’è rammarico. “Avrei potuto essere più avanti in classifica. Forse non sul podio, ma poteva arrivare qualche altro punto in più.” Ma il pensiero va già più in là: all’orizzonte c’è il Mugello, che Vietti affronterà da leader Moto2. Un mix di pressione e motivazione, con tanta voglia di essere ben più protagonista.

Foto: VR46 Racing Team