Moto2/Moto3, Test Jerez-2: svetta Acosta e replica Suzuki nel day-2

Conclusi i test privati a Jerez, con Pedro Acosta (Moto2) e Tatsuki Suzuki (Moto3) in evidenza nel day-2. La classifica dei tempi.

Una pista peggiorata a livello di grip in questa due giorni di test privati a Jerez rispetto alla settimana scorsa. Le ultime prove ufficiose sul tracciato andaluso, visto che dal 19 al 21 febbraio si corre a Portimao per i test ufficiali verso il campionato 2022. Questa seconda ed ultima giornata che ha visto Pedro Acosta in vetta per la Moto2, mentre in Moto3 si riconferma Tatsuki Suzuki dopo quanto fatto ieri.

Moto2

Ieri Ai Ogura ha piazzato il miglior crono di giornata, oggi per lungo tempo è rimasto di nuovo davanti. Con un tempo leggermente più alto del suo 1:41.351 del mercoledì, che Pedro Acosta nel pomeriggio avvicina senza ritoccarlo. Ma il suo 1:41.354 è sufficiente per permettergli di chiudere questo giovedì in vetta. In P3 si fa vedere Fermín Aldeguer, a soli 3 millesimi con la Boscoscuro, mentre in terza piazza ecco Joe Roberts con i colori Italtrans. Assente Filip Salac, ieri protagonista di un pauroso incidente alla curva 7. Il colpo ricevuto alla testa ha convinto il personale medico a fermare il rookie ceco in via precauzionale. Un breve riposo, come detto tra pochi giorni ci sono le prove ufficiali a Portimao. Si vede poi il team MV Agusta Forward per disputare uno dei due giorni di questi test organizzati da Pons Racing. Un’occasione per Marcos Ramírez e Simone Corsi per togliersi un po’ di ‘ruggine’ prima di andare in Portogallo.