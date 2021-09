Moto2 Misano, Prove 2: Marco Bezzecchi in vetta sotto la pioggia

Continua a piovere a Misano. In queste FP2 bagnate si fa vedere Marco Bezzecchi, seguito da Augusto Fernández e da Somkiat Chantra (con caduta).

Giornata “bagnata” per la Moto2 al Misano World Circuit. Anche nel turno pomeridiano infatti la situazione non cambia, stavolta con Marco Bezzecchi al comando della classifica dei tempi. Fermandosi però a 28 millesimi da quello che diventa di conseguenza il miglior crono del venerdì stampato al mattino da Thomas Lüthi. In queste FP2 dietro all’italiano ci sono Augusto Fernández e Somkiat Chantra (caduto proprio sul finale). Provvisoriamente in Q2 anche Bulega, Manzi e Di Giannantonio, non così invece per i due dominatori della stagione! Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Classe intermedia al via su pista molto, molto bagnata vista la pioggia comparsa nuovamente da prima dell’inizio delle FP2 della classe regina. In testa alla classifica si porta presto Bezzecchi, con il duo Marc VDS e Dixon a seguire. A referto uno scossone con uscita nella ghiaia per Bulega (senza caduta). C’è anche una notizia interessante per il futuro della categoria: secondo quanto riporta DAZN España, Yamaha e VR46 stanno unendo le proprie forze per un progetto Moto2. Meglio detto, dare vita ad una struttura che sia un aiuto ed un ‘trampolino di lancio’ per i piloti verso la MotoGP. Tornando in pista, che botto finale per Somkiat Chantra, risalito in terza piazza e lanciato verso la prima posizione! Fortunatamente tutto OK per il pilota, che chiude dietro a Marco Bezzecchi in vetta con Augusto Fernández 2°.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com