Moto2, Misano-2: Vola Bastianini nelle FP3, altro record abbattuto

Enea Bastianini non si batte: prima piazza e nuovo record assoluto nelle FP3. Segue Sam Lowes davanti a Marco Bezzecchi e Luca Marini.

Record assoluto Moto2 riscritto ieri ed oggi già limato di nuovo. Ci pensa Enea Bastianini, imprendibile in quest’ultima sessione di prove libere a Misano-2. L’alfiere Italtrans lancia quindi un forte segnale in vista delle qualifiche: accesso diretto alla Q2 davanti a Sam Lowes, Marco Bezzecchi e Luca Marini. Alle 15:10 vedremo se questi valori verranno confermati nel momento in cui si deciderà la griglia di partenza.

Terzo determinante turno di libere con Lowes che imposta subito un passo da record abbassando il miglior crono assoluto realizzato nelle FP2 da Marini. Registriamo presto una scivolata per Izdihar, poco dopo cade anche Garzó. La classifica non subisce variazioni di rilievo, fino agli ultimi minuti, con l’assalto finale: Bastianini e Marini in particolare sugli scudi, con il primo che letteralmente vola passando davanti al britannico di EG 0,0 Marc VDS.

Finale di turno particolarmente concitato per determinare le prime 14 posizioni, vale a dire tutti i piloti che otterranno l’accesso diretto al secondo turno di qualifiche. Cade Dalla Porta proprio alla bandiera a scacchi, mentre nessuno riesce a scalzare il capoclassifica. Enea Bastianini quindi è il migliore, seguito da Sam Lowes e dal duo Sky VR46, degli italiani accede direttamente alla Q2 anche Nicolò Bulega.

La classifica FP3

La classifica combinata