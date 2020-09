Moto2, Misano-2: Prove 2, Luca Marini riscrive il record assoluto

Luca Marini da record nel secondo turno di libere a Misano: riscritto il miglior crono assoluto. Dietro di lui il rookie Aron Canet, 3° Marcel Schrötter.

Luca Marini vola nel secondo turno di prove libere a Misano. Per la prima volta si scende sotto il muro di 1:36, ci pensa proprio il leader Moto2, che così stampa il nuovo record assoluto della pista. Ma sono una volta di più tutti vicini: sorprende il rookie Aron Canet, 2° ad appena 90 millesimi, terza piazza per Marcel Schrötter (con caduta). Sessione conclusa con la bellezza di 19 piloti in meno di un secondo.

Non inizia bene il turno Bezzecchi, protagonista di un highside dopo pochi minuti ma fortunatamente rialzatosi senza conseguenze. Tanto movimento iniziale, finché Marini non mette d’accordo tutti: per il leader Moto2 ecco il nuovo record assoluto della categoria a Misano. Da sottolineare come comunque anche questo sia un turno davvero combattuto: trovare ben 18 piloti in meno di un secondo è particolarmente indicativo.

Turno da protagonista per Schrötter, anche se purtroppo finisce nella ghiaia nei minuti finali della sessione. Ultimi secondi del turno con Aron Canet in bella evidenza e passato davanti a Luca Marini, ma l’italiano risponde per le rime: è suo il miglior crono del turno, limando ancora il nuovo record assoluto. Seconda piazza per lo spagnolo, terzo è Marcel Schrötter.

La classifica FP2

La classifica combinata