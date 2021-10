Augusto Fernández comanda le FP1 a Misano, seguono Nicolò Bulega e Joe Roberts. Numero da circo per Bo Bendsneyder, che evita così un incidente.

Pista bagnata nelle prime libere Moto2 che premia Augusto Fernández. L’alfiere Marc VDS mette il suo sigillo in apertura del GP dell’Emilia Romagna, sopravanzando all’ultimo Nicolò Bulega. Seguo Joe Roberts ed i due rookie tricolori Tony Arbolino e Celestino Vietti. Solo 16° il leader iridato Remy Gardner, poco più avanti invece il compagno di box e diretto rivale Raúl Fernández, mentre non manca sul finale un incredibile salvataggio firmato Bo Bendsneyder… Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

A Misano ecco l’esordio di un volto nuovo della categoria. Mattia Casadei è al via con Italtrans Racing Team, la sua prima volta in Moto2 come sostituto di Nagashima (assente per impegni pregressi). Non c’è nemmeno Hafizh Syahrin, rimasto a casa per problemi familiari, ma al suo posto ecco Tommaso Marcon, più volte wild card/sostituto quest’anno. Si comincia quindi in condizioni complesse, non piove più ma la pista è comunque molto bagnata, e non mancano i primi incidenti: parliamo di Canet, Dixon, Lowes e Chantra, tutti scivolati alla Misano. Classifica del turno che cambia spesso in questa situazione, con anche nomi ‘più insoliti’ nelle zone alte. Prime libere chiuse con le cadute di Ogura e Baltus, non manca uno spettacolare salvataggio da parte di Bo Bendsneyder! Un altro ‘emulo’ di Mamola, non dimenticando anche Odendaal o Alex Márquez più di recente.. Al comando infine troviamo Augusto Fernández, che proprio all’ultimo sopravanza Nicolò Bulega, terza piazza per Joe Roberts.

La classifica

