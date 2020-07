Assieme a Bastianini, anche Marini e Bezzecchi (primo podio Moto2) hanno portato in alto i colori italiani a Jerez. Speranze iridate per la truppa azzurra?

Da Imola 1998 non assistevamo ad una tripletta tutta italiana in una gara della classe intermedia. Enea Bastianini, Luca Marini e Marco Bezzecchi hanno scritto un pezzo di storia nel Gran Premio d’Andalucía, assicurandosi in toto il podio Moto2. Ora ‘Bestia’ è a -2 dal leader Nagashima, ma in terza piazza c’è il vincitore della scorsa settimana, Marini appunto, a sole cinque lunghezze. Da sottolineare anche l’ottima gara di Bezzecchi, che dopo la prima pole position ha conquistato il primo podio nella categoria. Ricordiamo che giù dalla moto ancora gira in stampelle per l’infortunio patito ad un piede prima della ripartenza.

ITALIA PROTAGONISTA NELLA CLASSE DI MEZZO

Non è mancato un momento ‘imbarazzante’ tra i due ragazzi Sky VR46, che appena tagliato il traguardo si sono resi protagonisti di un incidente mentre si stavano complimentando. Un finale ‘col botto’ dopo un altro evento che ha visto i nostri colori molto in alto. In tre gare finora disputate in Moto2 c’è sempre stato almeno un italiano sul podio: Baldassarri-Bastianini in Qatar, Marini vincitore a Jerez1, il tris azzurro appena citato questa domenica. Certo, nonostante la stagione ridotta ci sono ancora parecchi Gran Premi da disputare, ma un inizio così sfavillante accende le speranze iridate per i nostri colori.