Moto2, Lorenzo Dalla Porta verso il ritorno: “È l’anno della verità”

Lorenzo Dalla Porta determinato ad essere protagonista dopo i guai fisici. Ringrazia la squadra per la fiducia e punta in alto. "Sogno il ritorno sul podio."

Non sono stati due anni facili per Lorenzo Dalla Porta. In particolare il 2021, in cui si intravvedevano segnali positivi, fino alla prematura interruzione per seri problemi ad una spalla che continuava ad uscire. Necessario un intervento ed una successiva lunga riabilitazione, ma Italtrans Racing Team ha confermato la fiducia nell’iridato Moto3 2019 rinnovandogli il contratto anche per quest’anno. Il pilota di Montemurlo, in questo senso quindi più tranquillo, si è concentrato esclusivamente sul recupero fisico per affrontare al meglio la nuova stagione Moto2. Con la massima determinazione a fare finalmente la differenza.

Cosa che finora non gli è riuscita nella classe intermedia. Nel 2020 ha preso punti solo nel doppio appuntamento a Misano, l’anno scorso ha conquistato un doppio 12° posto (Portogallo, Stiria) come suoi migliori risultati nella categoria finora. Ma appunto bisogna considerare che ha dovuto lottare con la sua spalla, decidendo infine di fermarsi anzitempo per porvi rimedio. “Sono stati mesi abbastanza lunghi e con fisioterapia tutti i giorni. Non è stato per niente facile” è il commento del 24enne campione toscano a TvPrato. “Ora siamo a posto. Da due settimane ho ricominciato a girare in moto e ho visto che la spalla funziona!” Un’ottima notizia in vista delle prove ufficiali in programma nei giorni 19-21 febbraio a Portimao.

Prima però non mancheranno dei test privati per saggiare la sua condizione: 29-30 gennaio (quindi oggi e domani) è in azione con una R1 a Valencia, 8-9 febbraio si va a Jerez con Italtrans. Come detto i colori con cui riparte nel 2022, una dimostrazione di fiducia che lo motiva ancora di più. “Mi hanno sempre appoggiato nonostante i due anni non molto facili. Anche per questo voglio ricambiare la fiducia con dei bei risultati: questo per me è l’anno della verità.” Il terzo nella classe di mezzo, il momento giusto quindi per diventare davvero protagonista. “Intanto sogno di tornare sul podio” ha sottolineato. “Ma siamo 30 piloti e tutti vogliamo lo stesso. L’obiettivo principale comunque sarà rimanere nelle posizioni di spicco.”

Foto: Instagram-Lorenzo Dalla Porta