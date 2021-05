Raúl Fernández si ripete, dopo Portimao ecco il 2° trionfo Moto2. Gardner completa la doppietta KTM Ajo, Bezzecchi ancora sul podio ed Arbolino gran 4°.

Cadute e sanzioni

Ricordiamo la retrocessione di sei caselle per Chantra, sanzionato per una caduta nelle FP2 in regime di bandiera gialla (non aveva rallentato). Il pilota Honda Team Asia era 20° in griglia dopo le qualifiche. Poche curve ed ecco il primo incidente, finisce anzitempo la gara di Canet (poi portato al Centro Medico. Male anche Augusto Fernández, che vede sfumare subito una possibile top 3. A referto presto anche gli incidenti di Manzi e López, scivolata per Lowes, che trascina con sé l’incolpevole Vierge. In seguito sfuma il podio anche per Roberts (un errore in frenata, evita di un soffio Bezzecchi davanti a lui). Cade anche Garzó dopo un contatto con Di Giannantonio, che riceve una Long Lap Penalty. Doppia, visto che l’italiano non l’ha scontata in maniera corretta. Cadono anche Lüthi ed il rookie Beaubier (quand’era stabilmente 6°).

La gara

Le condizioni della pista continuano a migliorare dopo l’acquazzone nei warm up, la gara viene dichiarata asciutta (con chiazze umide lungo il circuito). Ottima partenza per Bezzecchi, passato subito al comando davanti al poleman Fernández, a Canet ed a Roberts. Ma come detto in alto, la gara dell’alfiere Aspar Team dura poche curve… Una serie di incidenti nei primi giri lasciano Raúl Fernández e Bezzecchi al comando, con lo spagnolo in particolare che appare quello più in palla. Segnaliamo poco dietro la gran rimonta fino al 5° posto per il rookie Arbolino, che ha nel mirino Gardner e Bendsneyder, quindi la zona podio.

Niente male nemmeno gli esordienti Beaubier ed Ogura, più che stabilmente in top ten, purtroppo però lo statunitense è KO a cinque giri dalla fine… In testa però in pochi giri scatta la fuga del poleman: Raúl Fernández si lascia alle spalle Marco Bezzecchi e vola verso il secondo successo nella sua stagione d’esordio. Anzi, è doppietta KTM Ajo, visto che Remy Gardner recupera e si assicura infine il 2° posto al traguardo, approfittando anche di un errore dell’italiano che infine chiuderà 3°. Notevole la quarta piazza finale di Tony Arbolino, nettamente miglior rookie di questo GP in Francia.

