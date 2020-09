Moto2: Jesko Raffin torna a competere per il GP a Misano

Jesko Raffin pronto a tornare a Misano. Non è ancora al top, ma i problemi fisici si stanno risolvendo: NTS RW Racing GP ritrova il suo pilota ufficiale.

Jesko Raffin tornerà in azione a Misano. NTS RW Racing GP avrà quindi nuovamente la sua formazione completa per il Gran Premio Moto2 di San Marino. L’ha annunciato lo stesso pilota svizzero, che dopo i problemi fisici si sta allenando nuovamente a fondo per arrivare nelle migliori condizioni possibili al doppio round nella penisola italiana. Appuntamento il prossimo fine settimana sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli.