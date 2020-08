Dominique Aegerter disputerà il GP Moto2 a Brno. Vestirà i colori NTS RW Racing GP in sostituzione di Jesko Raffin, out per problemi fisici.

NTS RW Racing GP affronterà il Gran Premio Moto2 della Repubblica Ceca sempre con due piloti. Accanto a Bo Bendsneyder ci sarà Dominique Aegerter, chiamato a sostituire momentaneamente Jesko Raffin, alle prese con guai fisici di origine ancora sconosciuta. L’attuale leader MotoE ritorna quindi a competere nella classe intermedia del Motomondiale, ma con svariate novità. Per lui si tratterà dell’esordio con il telaista giapponese NTS e con la stessa squadra dei Paesi Bassi.

“Jesko al momento non è in grado di competere” ha spiegato il team manager Jarno Janssen. “Non sappiamo ancora qual è il suo problema e finché non avremo qualche certezza sarebbe irresponsabile farlo salire in moto. Al suo posto schieriamo un pilota di esperienza come Dominique Aegerter.” Un ‘passaggio di consegne’ da svizzero a svizzero, questo almeno fino a che non si conosceranno le cause dei malesseri di Raffin. La speranza è che quest’ultimo possa tornare in Austria, ma i dubbi rimangono.

“Siamo contenti di aver avuto una risposta rapida da Aegerter” ha continuato Janssen. “Un pilota di esperienza come lui può fornirci molte informazioni. Fino all’anno scorso era attivo in Moto2 e nelle due gare MotoE disputate è sempre salito sul podio.” Un esordio che ha colpito quello di Aegerter, che dopo il podio nel primo round ha ottenuto pole e vittoria nel secondo. Alle spalle un’esperienza decennale nella classe intermedia, con una vittoria ed altri sei podi a referto.