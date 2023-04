Un finale frizzante che premia Pedro Acosta… Anzi no, è Aron Canet! Lo spagnolo di KTM Ajo sembrava imbattibile, invece ecco il pilota del team di Sito Pons che piazza la zampata, addirittura riscrivendo il record assoluto per la Moto2 a Jerez! Ragazzi di casa chiaramente scatenati, ma la notizia per i colori italiani è che sia Celestino Vietti che il leader Moto2 Tony Arbolino si prendono la Q2 diretta. Tempi e cronaca del primo turno del sabato.

MotoGP Jerez, il programma del GP di Spagna

Moto2 Prove 3

Si riparte da Sam Lowes pilota di riferimento alla fine della prima giornata a Jerez. Valori confermati anche in questa sessione? È l’ultima occasione per accedere direttamente al secondo turno di qualifiche Moto2, è caccia quindi alla top 14. Parliamo di una sessione piuttosto tranquilla, tolto uno ‘scossone’ senza conseguenze per Lowes, fino ai minuti finali, quando si accende la sfida per i piazzamenti utili in ottica qualifiche. È in questo momento che Pedro Acosta inizia a stampare una serie di giri veloci che gli permettono di volare al comando, tenendolo saldamente. Finché non abbiamo il colpo di scena proprio allo scadere: Aron Canet fa meglio per 56 millesimi, anzi è il nuovo record della pista. Per l’Italia vanno avanti sia Celestino Vietti che Tony Arbolino.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti