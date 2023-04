11:30 – Jack Miller conferma di essere al top quando le condizioni di pista sono complicate. L’australiano della KTM firma 1’37″4, ma la pole position gli viene soffiata da Aleix Espargaró in1’37″2. Jorge Martin 3° a chiudere la prima fila. In seconda fila Binder, Bagnaia e Pedrosa. Luca Marini 9°, Alex Marquez 12°.

11:27 – Zarco, Miller e Marquez è la prima fila provvisoria. Bganaia momentaneamente fuori dalla top 10.

11:25 – Luca Marini al comando, ma le condizioni migliorano e sarà un time attack finale infuocato.

11:23 – Pole provvisoria di Alex Marquez in 1’41″6, la pioggia sembra voler concedere una piccola tregua, ma mancano 7 minuti alla fine.

11:21 – Jack Miller davanti in 1’43″0 seguito da Luca Marini e Pecco Bagnaia. 4° Jorge Martin seguito da Johann Zarco e Miguel Oliveira.

11:18 – Piloti in pista con le rain, potrebbe essere cruciale fare il crono al primo tentativo nel caso dovesse intensificarsi la pioggia.

11:15 – Inizia il Q2 che disegnerà la griglia di partenza per la MotoGP Sprint e la gara di domani.

11:10 – Prime gocce di pioggia sul circuito di Jerez, i team sono in allerta.

Bagnaia e Binder passano al Q2

11:07 – Bagnaia e Binder passano al Q2, Bezzecchi ci ha provato ma resta fuori di un soffio e scatterà dalla quinta fila insieme a Morbidelli e Di Giannantonio. 16° Fabio Quartararo, 18° Alex Rins, 20° Joan Mir.

11:04 – Pecco Bagnaia migliora ulteriormente il suo crono e balza in testa in 1’36″4. Bezzecchi proverà a togliere la seconda piazza a Brad Binder…

11:02 – Binder, Bagnaia e Bezzecchi formano la top-3 raccolti in poco più di due decimi.

10:57 – Si accendo tanti caschi rossi, sarà una girandola di tempi ed emozioni questa prima sessione di qualifiche MotoGP. Bezzecchi 1° in 1’36″885. Pecco Bagnaia al momento 5°, ci riprova ma ha qualche difficoltà nel frenare in alcune curve come la 6.

10:55 – Quartararo si piazza al comando della Q1 in 1’37″4.

10:50 – Continua l’ascesa di Alex Marquez che ha centrato l’ingresso diretto al Q2. Nel venerdì di prove libere ha seguito Dani Pedrosa per qualche giro. “Conosco Dani perché è stato compagno di squadra di Marc per tanti anni. È super veloce, centra perfettamente le traiettorie e conosce tutti i segreti di Jerez“.

La terza sessione di prove MotoGP a Jerez

10:43 – Enea Bastianini ha dato forfait: il pilota Ducati ci ha provato con coraggio fino a stamattina, ma è inutile prendersi grossi rischi. Inizio di stagione MotoGP davvero in salita per il ‘Bestia’ che resta ancora a secco di punti in classifica.

10:41 – Nel giro finale Franco Morbidelli riesce a strappare il 4° crono e intravede uno spiraglio di luce.

10:38 – A pochi minuti dalla bandiera a scacchi la FP3 vede davanti Miguel Oliveira, seguito da Quartararo, Espargaro, Nakagami, Bezzecchi, Binder, Martin, Marquez, Vinales e Zarco.

10:35 – Nella serata di ieri è arrivato anche Valentino Rossi a Jerez per seguire da vicino il suo team Mooney VR46. Bezzecchi chiamato subito a duna prova di forza per accedere al Q2.

10:30 – Meno di dieci minuti al termine della FP3. Caduta di Aleix Espargaró, Miguel Oliveira al comando in 1’37″2 seguito da Fabio Quartararo a un decimo di secondo.

Il riepilogo del venerdì di Jerez

La prima giornata di prove libere MotoGP sul circuito Angel Nieto di Jerez ha visto brillare le Aprilia di Aleix Espargaró e Maverick Vinales. I due alfieri spagnoli si sono piazzati davanti ad uno strepitoso Dani Pedrosa, il più veloce nella FP1 e terzo nella classifica combinata. Il collaudatore KTM ha esaltato i ricordi di tanti tifosi con la sua prestazione quasi inattesa e dimostra come la RC16 stia facendo grandi passi in avanti.

Accesso diretto nel Q2 anche per le Ducati Desmosedici GP di Jorge Martin, Johann Zarco, Alex Marquez e Luca Marini, oltre alla KTM di Jack Miller e all’Aprilia di Miguel Oliveira. L’unica Honda in top-10 è quella di Taka Nakagami, con il marchio dell’Ala dorata che ha subito un’altra batosta con il nuovo forfait di Marc Marquez. Si preannuncia un Q1 infuocato con tanti big che dovranno lottare per ritagliarsi i due posti disponibili per la manche successiva delle qualifiche.

Occhi puntati sul campione MotoGP Francesco Bagnaia (13° nella combinata), Marco Bezzecchi e Alex Rins. Enea Bastianini ha compiuto qualche giro anche nella terza sessione di libere, ma dovrà ritirarsi a causa del dolore. La frattura alla scapola richiede ancora tempo per la completa guarigione e ci riproverà fra due settimane a Le Mans. Continua il momento buio delle Yamaha, con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli fuori dalla top-15. ‘El Diablo’ era piuttosto arrabbiato al termine del venerdì e ha puntato l’indice contro il mancato sviluppo della M1 negli ultimi anni.

