Moto2 Jerez: Ai Ogura magistrale, arriva il primo successo!

Gara Moto2 con un trio sul podio da applausi. Iniziando da Ai Ogura, che dopo la pole di ieri completa l’opera con un risultato strepitoso. In testa dal via, non sbaglia assolutamente nulla e riesce dove aveva mancato in Moto3: ecco il suo primo trionfo della classe Moto2, che è anche il suo primo successo mondiale! Honda Team Asia festeggia ancora, ormai il podio sta diventando una bella abitudine… Davvero eroico Aron Canet, con un polso operato lunedì ed incredibile secondo alla bandiera a scacchi! Bellissima corsa anche per Tony Arbolino, tornato sul podio dopo il botto a Portimao, mentre il leader Celestino Vietti chiude 6°. Il vantaggio su Ogura ora è passato da 34 a 19 punti. Il resoconto della gara a Jerez.

Sanzioni e cadute

Niccolò Antonelli è stato pizzicato per ‘eccessiva lentezza’ nel corso della Q1. Il rookie di VR46 deve scontare una Long Lap Penalty in gara. Riguardo gli incidenti, cade presto Pedro Acosta, a terra alla curva Pedrosa, per poi ripartire. KO invece Romano Fenati, giù alla Aspar: dopo le voci di un possibile addio prematuro e la delusione espressa chiaramente dal boss Boscoscuro, è un incidente che non aiuta… A 17 giri dalla fine Sam Lowes, il più veloce in pista, perde il controllo alla Aspar: è il suo secondo zero consecutivo. Poco dopo ecco Somkiat Chantra a terra alla Nieto quand’era risalito in 4^ piazza, non manca un incidente alla Lorenzo, con Jake Dixon all’interno che scivola e trascina con sé Fermín Aldeguer. Fuori causa anche Cameron Beaubier e Marcos Ramírez.

La gara

Ottimo scatto al via per il poleman Ai Ogura, dietro il trio Canet-Aldeguer-Arbolino si contende il secondo posto, preso infine dall’acciaccato ma battagliero pilota del team Pons. Sale anche Chantra, perde svariate posizioni invece Lowes (dopo un piccolo contratto al via con il pilota thailandese), rimane dov’è il leader Moto2 Vietti, sesto esattamente come la sua casella in griglia. Giro dopo giro, senza farsi mancare gli incidenti sopra citati, la situazione si fa sempre più chiara: Ogura comanda, Canet stringe i denti, Arbolino regge in terza piazza. Le cadute poi contribuiscono a creare un ampio margine fra il trio e tutti gli altri, tra i quali anche Vietti. In testa però la situazione cambia ad 8 giri dalla fine: Canet, negli scarichi di Ogura dal via, inizia a staccarsi, oltre a salvare un possibile incidente. Scatta così la fuga del pilota giapponese, che ora davvero non ha più rivali: capolavoro di Ai Ogura, al suo primissimo trionfo mondiale! Bravissimo Aron Canet, dolorante ma secondo al traguardo, mentre è 3° Tony Arbolino, al secondo podio in tre GP.

La classifica di gara

La classifica Moto2 iridata

Foto: motogp.com