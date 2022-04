Moto2: Ai Ogura, la “bella sorpresa” in pole. Colpaccio nel mirino?

Le qualifiche finora non sono state il suo forte. Si può dire che stavolta Ai Ogura ha risolto il problema. A Jerez assistiamo alle sue migliori qualifiche da quand’è in Moto2, ecco la tanto cercata prima pole position! Se l’è dovuta sudare visti i distacchi minimi: solo in prima fila Arbolino è 2° a 10 millesimi, Lowes 3° a 32 millesimi! Il giovane pilota giapponese, 6° poleman diverso in 6 GP, si conferma una realtà sempre più solida nel Motomondiale. Domani caccia all’ultimo passo in gara, serve un risultato molto importante per ricucire gli oltre 30 punti che lo separano da Vietti dopo quanto successo a Portimao. Ma nel frattempo è già un grande risultato per il talento del Sol Levante. E le voci che lo legano alla MotoGP 2023 aumentano…

Il precedente

Non è passato molto tempo dall’ultima volta di un suo connazionale davanti a tutti. Basta tornare al 2019 ed al Gran Premio d’Austria, con Tetsuta Nagashima in pole position al Red Bull Ring. Un risultato che gli ha portato poca fortuna, visto il ritiro… Ma mentre il pilota di Kanagawa si è purtroppo rivelato una meteora, Ai Ogura sta costantemente crescendo. A piccoli passi si sta facendo strada nel Mondiale, seguendo esattamente lo stesso percorso della Moto3. Categoria in cui, per curiosità, la prima (ed unica) pole è arrivata nel 7° GP del secondo anno completo, un round in più rispetto alla Moto2. Il precedente del 2020 poi ci dice chiaramente che, continuando così, può arrivare a lottare per grandi cose anche in classe intermedia.

Una bella sorpresa

Spesso e volentieri Ai Ogura è protagonista in gara, ma in rimonta. C’era sempre qualcosa che non andava prima. “Non riesco mai a fare un GP perfetto” aveva sottolineato dopo il podio ad Austin. Ma c’è anche una voglia di riscatto in più: Ogura infatti è uno dei ragazzi dell’incidente multiplo visto a Portimao, quando aveva ancora il podio nel mirino. Anzi, è quello che ha rischiato più di tutti. Ben due moto gli sono quasi finite addosso nelle carambole, ma per fortuna è andato tutto bene. Ora si riparte, ecco l’acuto in qualifica. “Sinceramente non me l’aspettavo, ho fatto fatica a mettere tutto assieme durante le prove libere” ha raccontato in conferenza stampa. “Ma è stata una bella sorpresa!” Una ghiotta occasione da sfruttare per scalare un altro gradino del podio. Curiosamente in Moto3 non ce l’ha mai fatta…

Foto: motogp.com