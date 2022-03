Moto2 Indonesia, Prove 2: svetta Jake Dixon, 2° Celestino Vietti

La zampata di Jake Dixon nel secondo turno di libere del venerdì. Il pilota del team Aspar stampa il best lap assoluto per la Moto2 al Mandalika Circuit, con Celestino Vietti e Sam Lowes subito a seguire. Non mancano i primi incidenti del fine settimana, compreso uno per l’iridato Moto3 in carica Pedro Acosta, che potrebbe però portare ad una sanzione a causa delle bandiere gialle… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 2

La situazione è migliorata rispetto alle prime libere, il tempo di riferimento di Sam Lowes nelle FP1 viene presto superato. Al comando si porta provvisoriamente Pedro Acosta, non manca un numero da circo di Zonta van den Goorbergh, che riesce così ad evitare un incidente. Cosa che invece non riesce né a Salac né e Canet, protagonisti delle prime cadute del fine settimana indonesiano. Poco dopo ecco anche un highside per l’iridato Moto3 in carica, sotto investigazione perché in regime di bandiera gialla. Non mancano poi scintille in pista tra Vietti ed Arbolino, quasi a contatto alla curva 16, per finire con le scivolate di Kelly, Lowes, Rodrigo. In vetta c’è Jake Dixon, che comanda così il venerdì di libere per la categoria Moto2, seguito da Celestino Vietti e dal britannico di Marc VDS.

La classifica FP2/combinata

Foto: motogp.com