Moto2 Indonesia, Prove 1: Sam Lowes guarda tutti dall’alto

Esordio Moto2 al Mandalika Circuit con Sam Lowes al comando della classifica dei tempi. Si chiudono così le prime prove libere indonesiane per la classe intermedia, con il britannico di Marc VDS seguito da Joe Roberts e da un binomio italiano. Nientemeno che i nostri ragazzi di punta, ovvero Tony Arbolino ed il vincitore del Qatar Celestino Vietti, rispettivamente terzo e quarto in questa prima sessione di prove. Il secondo round del 2022 è iniziato, vedremo chi saprà emergere, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 1

Dopo la Moto3, ecco il debutto anche per la classe Moto2 con tutti i suoi protagonisti. Da segnalare Honda Team Asia al completo: presente infatti anche Somkiat Chantra, fresco di operazione al dito infortunato in Qatar ma regolarmente al via. Un esordio per tutti, ad eccezione di Manuel González, che al Mandalika Circuit ci ha corso nel 2021 da pilota WorldSSP. Chissà se sarà un vantaggio per lui… Un turno di libere su una pista ancora sporca, ma che si sta asciugando sempre più dopo la pioggia, con una ‘linea asciutta’ ad indicare la traiettoria ideale. I riferimenti si abbassano costantemente, con italiani e spagnoli a lungo a dettare il passo, fino alla zampata di Sam Lowes. Sarà lui infatti a chiudere in vetta alla classifica dei tempi, con Joe Roberts ed il compagno di box Tony Arbolino a completare la top 3.

La classifica

Foto: Marc VDS Racing Team