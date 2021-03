Moto2 GP Qatar, Prove 1: ecco Marco Bezzecchi, Lowes a +0.016

Marco Bezzecchi inizia la stagione con il miglior crono nelle FP1 in Qatar. Segue molto da vicino Sam Lowes, terza piazza per Fabio Di Giannantonio.

I due più attesi protagonisti di questa nuova stagione Moto2 si fanno già vedere. Sam Lowes e Marco Bezzecchi si piazzano presto al comando della classifica, finché nei minuti finali non è l’italiano a passare in testa. Bandiera a scacchi che premia l’alfiere Sky VR46 davanti a britannico di Marc VDS, terza posizione per Fabio Di Giannantonio, quest’anno con i colori Gresini Racing. Riguardo i rookie, Raúl Fernández è il migliore, top 20 per Montella ed Arbolino. Secondo turno di giornata che prenderà il via alle 17:05 ora italiana.

Un buon numero di esordienti in questa categoria, con anche tre volti italiani. Ricordiamo tutti i nomi: Yari Montella (Speed Up), Cameron Beaubier (American Racing Team), Celestino Vietti (Sky VR46), Tony Arbolino (Intact GP), Raúl Fernández (Red Bull KTM Ajo), Barry Baltus (NTS RW Racing GP), Albert Arenas (Aspar Team), Ai Ogura (Honda Team Asia). Ricordiamo i tempi di riferimento: il miglior giro in gara è 1:58.711 (Thomas Lüthi, 2019), il record assoluto è 1:58.136 (Joe Roberts, 2020), ed i test si sono chiusi con un 1:58.655 da parte di Sam Lowes.

La sessione scatta con 33° C nell’aria e 26° C sull’asfalto, ma si sta alzando un po’ il vento. In testa alla classifica ripartiamo con due dei protagonisti del 2020, o più recentemente i due piloti di punta dei test. C’è Lowes davanti a tutti, seguito a ruota da Bezzecchi (appena 31 millesimi tra loro). Ma segnaliamo anche il primo incidente dell’anno: si tratta del rookie Ogura, scivolato alla curva 16 dopo aver stampato il 10° tempo provvisorio. Sul finale casmbio al vertice: è Marco Bezzecchi a comandare davanti al britannico, risale in terza piazza Fabio Di Giannantonio.

La classifica

Foto: Sky Racing Team VR46