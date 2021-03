Moto2 GP Qatar: brilla Sam Lowes in pole, Fernández 2° all’esordio

Sam Lowes è il primo poleman della stagione Moto2 2021. Che esordio per Raúl Fernández 2°, 3° è Bendsneyder davanti a Bezzecchi.

La prima pole Moto2 del 2021 va ad uno dei cosiddetti favoriti. Sam Lowes infatti riesce a mettere a referto un giro tale da assicurarsi la prima casella in griglia per la prima gara del nuovo anno. Sorprende (o forse no) Raúl Fernández, esordiente di Red Bull KTM Ajo, che conquista il secondo posto, ma niente male nemmeno le qualifiche di Bo Bendsneyder, che si piazza in terza posizione proprio davanti al nostro Marco Bezzecchi. Che precede altri possibili protagonisti della domenica come Roberts, Gardner e Dixon…

I primi in azione sono come sempre i ragazzi rimasti fuori dalla top 14 dopo le tre sessioni di libere. Purtroppo è già finito il fine settimana del rookie Barry Baltus, che ha riportato la frattura del polso sinistro dopo il volo nelle FP3. Il pilota belga tornerà a casa questa sera per operarsi e cercare di recuperare il più presto possibile. A referto poi un incidente alla curva 16 per Corsi (con una costola incrinata, conseguenza di una caduta nei recenti test), fine anticipata anche per Ramírez, giù alla curva 14. La nota dolente è il fatto che si tiene il polso destro… In pista è battaglia serrata, solo in quattro passeranno al turno successivo. E ci sono buone notizie per i colori italiani: in testa c’è Fabio Di Giannantonio, seguono Celestino Vietti, il thailandese Somkiat Chantra e Lorenzo Dalla Porta.

La lista dei 18 piloti protagonisti è completata, sotto le luci del circuito di Losail scatta la prima lotta per la pole position di questa stagione 2021. Mettono il turbo da subito i ragazzi Red Bull KTM Ajo, ma poco dopo emergono anche i britannici, Bezzecchi, e molti altri determinati ad essere protagonisti. Non manca qualche brivido per i due piloti Petronas Sprinta Racing, fortunatamente senza conseguenze. Anche se purtroppo Vierge scivolerà a fine turno alla curva 10. Nessuno però strappa la pole position a Sam Lowes, che scatterà dalla prima casella. Gran prima fila per Raúl Fernández 2°, ottimo terzo posto di Bo Bendsneyder davanti a Marco Bezzecchi.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: motogp.com