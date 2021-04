Moto2 GP Portimao, Prove 2: Joe Roberts si conferma, 5° Bezzecchi

Joe Roberts è il migliore anche nel secondo turno di libere. Segue Raúl Fernández davanti ad Aron Canet (con caduta), Marco Bezzecchi in quinta piazza.

Prima giornata a Portimao nel segno di Joe Roberts. L’alfiere Italtrans Racing stampa il tempo di riferimento del venerdì in Portogallo, seguito dal rookie Raúl Fernández e da Aron Canet. Il leader Sam Lowes chiude con il settimo crono, due gli italiani in top 14 provvisoria dopo questo primo giorno. Parliamo di Marco Bezzecchi quinto ed a sorpresa del rookie Yari Montella, che piazza la sua Boscoscuro in 12^ posizione per il momento.

Prove libere 2

Si comincia in linea con i tempi visti alla fine del primo turno di giornata. In testa c’è l’attuale leader iridato Lowes, a lungo a precedere Gardner e Chantra. In seguito scalano la classifica anche Roberts, Raúl Fernández e Bezzecchi, mentre a referto una scivolata alla curva 5 da parte di Canet, che tenta di evitarlo senza successo. Non male anche il rookie Montella, lo ricordiamo l’anno scorso netto dominatore nella tappa dell’Europeo Moto2 a Portimao.

In testa intanto la bandiera a scacchi ci dice che c’è ancora Joe Roberts, che lima quanto fatto in mattinata, mentre continua a farsi vedere il rookie Raúl Fernández 2°. Chiude la top 3 Canet nonostante la caduta (senza conseguenze), da sottolineare anche la top ten dell’esordiente Albert Arenas 8° dietro al leader Sam Lowes, mentre come accennato inizialmente Yari Montella è 12°.

La classifica FP2/combinata

Foto: motogp.com