Il terzo podio in tre gare, questo però con un pizzico di amaro. Nel GP Austin Tony Arbolino s’è visto sfilare la vittoria proprio sul finale, l’attacco di Pedro Acosta però non gli ha lasciato spazio per ribattere. Certo è stata una bella battaglia, anche se probabilmente arrivare secondo non era esattamente nei programmi del pilota lombardo. Tolto il moto di stizza una volta tagliato il traguardo però Arbolino pensa solo positivo. È ancora leader Moto2 con 7 punti di margine sul rivale, vantaggio che lievita dai 20 in su rispetto agli altri. Siamo solo all’inizio, ma è davvero una partenza memorabile per il pilota italiano. Non si tratta solo del feeling con la moto, ma anche della sua forza mentale.

Vivere un sogno

Ha perso la gara proprio nelle ultime curve, ma Tony Arbolino vuole guardare prevalentemente i lati positivi del Gran Premio appena concluso. “È il 3° podio consecutivo, niente male!” ha sottolineato l’italiano di Marc VDS a gara conclusa. “Sono stato veloce in gara, avevo un gran passo, praticamente sui tempi della pole position. Sono contento, io ed il mio team stiamo vivendo un grande inizio di stagione, anzi direi un sogno.” Arbolino sembra aver trovato davvero il suo passo, ma anche la fiducia, la motivazione e la forza mentale per diventare un solido protagonista anche in classe intermedia. Ha iniziato la stagione 2023 con tre podi in tre round, ma non è altro che la ripresa dei segnali di forte crescita visti nella seconda metà di 2022. Ovviamente il campionato è ancora molto lungo, ma sono tanti piccoli tasselli che stanno andando al proprio posto e che lo stanno rendendo l’italiano di punta della categoria. Anzi, il pilota Marc VDS si candida ad essere uno dei riferimenti dell’intera griglia Moto2.

Arbolino e la forza mentale

Ripetere la battaglia con Acosta? Certo, ma Arbolino si attende anche altri rivali in arrivo nelle prossime gare. Vedremo se avrà ragione, ad Austin loro due sono stati imprendibili. “Ma ora comincia il percorso europeo” ha dichiarato l’italiano. “Dobbiamo ancora migliorare qualcosa, ma siamo sulla strada giusta e ce la stiamo godendo. Col sorriso arriva tutto.” Una tranquillità frutto anche di un lavoro intenso su se stesso. “La nostra mentalità ci permette di rimanere ad alti livelli. Ho lavorato tantissimo durante l’inverno con il mio preparatore” ha spiegato Arbolino. “Anche la squadra però ha fatto molto per migliorare. È questo che ci rende un dream team, almeno questo è quello che sento. Dobbiamo continuare in questo modo.”

Foto: motogp.com