Moto2: Pedro Acosta di forza “Questo è da rivedere in TV!”

Abbiamo i duellanti per la stagione Moto2 2023. Se ne aggiungeranno altri? Questo si vedrà, ma per ora i grandi protagonisti sono Pedro Acosta e Tony Arbolino. Qualcosa s’era già visto nelle libere, i due ragazzi non hanno deluso nemmeno in gara, regalando una bella battaglia in questo GP ad Austin. Un “primo round” chiuso con il guizzo vincente di Acosta, che si è rifatto della gara sottotono in Argentina. Secondo trionfo stagionale quindi per lo spagnolo di KTM Ajo, che lascia Austin col sorriso.

“Dovevo provarci”

“Questo è da rivedere alla TV!” Acosta commenta così il duello che l’ha visto protagonista assieme ad Arbolino. Ma se lo aspettava, lo stava tenendo d’occhio. “Sapevo che era veloce” ha infatti sottolineato lo spagnolo. “Io poi all’inizio ho commesso due errori, per due volte sono andato in folle!” Rischiando quindi qualcosa, prima di decidere di accodarsi all’italiano. Un duo in fuga per la vittoria, nessun altro degli avversari è riuscito a tenere il ritmo. Il primo capitolo della battaglia Acosta-Arbolino. “Quando ho visto che avevamo un margine di due secondi mi sono detto che dovevo provarci. Alla fine, altrimenti prima poteva superarmi di nuovo.” Detto, fatto.

Acosta, la zampata

Una seconda vittoria 2023 proprio su un tracciato sul quale non aveva brillato nelle sue due precedenti edizioni. Ad Acosta serviva una nuova prova di forza e l’ha fatto vedere in particolare con quel gran sorpasso nell’ultimo giro. “La cosa giusta nel posto giusto ed al momento giusto”, come ha sottolineato Aki Ajo a fine gara. Il modo migliore per ribadire le sue chiare intenzioni in questo campionato del mondo, riuscendoci. Lo “squalo di Mazarron” punta direttamente al titolo in questa seconda stagione Moto2 (con vista MotoGP 2024?) e partire al meglio mette sempre in una situazione favorevole. Il leader Arbolino dista sette punti, il duello si sta già infiammando.

