CIV Superbike, la Scuderia Boccetti svela la sua brillante livrea

Un tocco di colore, una ventata di freschezza nel paddock del Campionato Italiano Superbike. Nel week-end è stata presentata la Scuderia Boccetti. La squadra marchigiana, capitanata dal team principal Gianluca Boccetti, ha svelato la sua moto nella suggestiva cornice della ex chiesa presente alla The.Artceram di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Presenti le massime autorità locali. Il programma agonistico della Scuderia Boccetti, prevede la partecipazione al Campionato Italiano Superbike con la Honda CBR 1000 RR, curata e preparata da Eloi Chiariotti. In sella Cristian Redaelli, pilota ventiseienne di Induno Olona (Varese), all’esordio in questa categoria. La moto si distingue per la livrea lucente, con particolari accostamenti cromatici.

“Il nostro progetto comprende comunicazione e marketing a trecentosessanta gradi – spiega il Team Principal Gianluca Boccetti – Non amo fare pronostici ma posso tranquillamente dire che puntiamo dritto al primo posto in quanto a visibilità per le nostre attività e di conseguenza per i nostri partner. A darci i migliori risultati sportivi ci penseranno il nostro pilota e il nostro staff tecnico”.

Cristian Radaelli arriva dal National Trophy ed è pronto per questa nuova avventura in Superbike con Boccetti.

“Dopo le prime impressioni in pista avute nei test Vallelunga e Misano, posso ritenermi soddisfatto del mio approccio a quella che è la categoria più impegnativa delle gare su pista. In solo due uscite siamo riusciti a trovare la direzione giusta per ottenere le migliori performance della moto ma soprattutto abbiamo capito cosa fare per adattarla al mio stile di guida. Sono all’esordio in Superbike: per me è tutto nuovo e da scoprire. Non voglio sbilanciarmi ma sono sicuro che darò il massimo per regalare grandi soddisfazioni alla Scuderia Boccetti”.