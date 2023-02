CIV Superbike: arriva il Boccetti Racing con moto fuxia e Cristian Redaelli

Se ci fosse il premio per la livrea più originale il team Boccetti Racing lo avrebbe già vinto. La squadra di Gianluca Boccetti quest’anno parteciperà al Campionato Italiano Superbike con una Honda. Manca ancora l’ufficialità ma la notizia appare ormai certa. La squadra marchigiana correrà con Cristian Redaelli, per tutti semplicemente “Pipetta”.

Il team Boccetti Racing negli ultimi anni aveva partecipato al National Trophy e si era fatto notare per la livrea scintillante, la splendida hospitality e le ragazze immagine. Ora porterà una ventata di freschezza e leggerezza anche nel CIV Superbike, con una griglia che è di giorno in giorno sempre più numerosa. Ma chi è Cristian Redaelli? E soprattutto, perché Pipetta?

“Sono un ragazzo di ventisei anni di Varese – racconta Cristian Redaelli a Corsedimoto – mio padre correva in moto e andava a girare a Misano. Io ero un piccolo rompiscatole, m’intrufolavo ovunque, ed i commissari di percorso mi chiamavano Pipetta. Questo simpatico soprannome mi è rimasto negli anni”.

Da quando gareggi?

“Ho iniziato a 18 anni nel Trofeo Amatori 600 poi ho partecipato alla Pirelli Cup 600. L’anno scorso ho gareggiato nel National Trophy con una BMW ma sono sincero, non ho ottenuto dei risultati importanti. Ho conquistato giusto qualche punticino. Quest’anno il mio team ha deciso di fare il CIV Superbike e sono felicissimo di farlo”.

Non sei un pilota professionista.

“Ma no, lavoro tutto il giorno con mio babbo, nella ditta di famiglia che si occupa di idraulica. Gareggio per divertirmi. Ringrazio di cuore il team Boccetti Racing per questa splendida opportunità e darò il massimo per conquistare dei buoni piazzamenti”.

Ambizioni?

“Bisogna essere realisti: i primi sei o sette sono irraggiungibili. Io vorrei cercare di stare sempre nella top 10 poi se riuscissi a fare qualcosa di meglio, sarebbe l’ideale”.

Prossimamente il Team Boccetti Racing ufficializzerà la partecipazione e presenterà la moto in una location ancora top secret. Sicuramente la presenza di questa squadra non passerà inosservata al CIV Superbike 2023.