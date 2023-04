Tanta attenzione alla zona podio, ma diamo un’occhiata anche a quello che ha fatto Miguel Oliveira. Il 200° GP in carriera è già un risultato storico per il portoghese più veloce di sempre nella storia del Motomondiale, ma bisognava festeggiarlo. Solo 15° in griglia, s’è poi fatto vedere: Oliveira è 8° nella Sprint di sabato, gran 5° infine nella gara di domenica. In entrambi i casi l’alfiere RNF è 2° pilota Aprilia nella classifica della gara. Tutto questo al rientro sull’ostico tracciato di Austin, mai tra i suoi favoriti, dopo i problemi fisici accusati a Portimao, con una RS-GP che ha appena iniziato a conoscere. Davvero niente male!

Oliveira-Aprilia, i segnali ci sono

Il pilota portoghese ha ottenuto risultati già molto interessanti nelle tre gare portate a termine. Nella Sprint portoghese ha chiuso 7°, in Texas come detto ha chiuso 8° e 5°, anzi è stato lui il perno Aprilia nel weekend ad Austin. Aleix Espargaro, che non sta graffiando come ci si aspettava in questo inizio di 2023, ha chiuso 4° nella Sprint, poi un guaio meccanico l’ha messo KO domenica. Maverick Vinales (a podio a Portimao) non ha preso punti sabato e nella gara lunga ha chiuso 4°, infine Raul Fernandez ha chiuso con un doppio zero. Siamo solo all’inizio di un lungo campionato, ma ci sono già molti segnali riguardo il potenziale di Miguel Oliveira in sella alla Aprilia. Purtroppo in mezzo c’è stato l’infortunio a causa dell’incidente a Portimao, con forzata assenza anche in Argentina, altrimenti chissà. Ricordiamo che stava già rischiando il colpaccio proprio in casa, prima dell’incidente.

RNF si coccola Oliveira

Chiaramente c’è grande soddisfazione alla fine di un GP complesso come quello di Austin. Una pista che non va particolarmente a genio proprio ad Oliveira, che vanta un unico risultato di rilievo, il 3° posto in Moto2 2018. “Chiudere quinti è una piccola vittoria per noi, che bello ripartire così!” ha sottolineato il pilota RNF a gara conclusa. Il boss Razlan Razali è ben più euforico dopo il ritorno di Oliveira. “È stata la sua prima gara con la squadra ed il suo 200° GP. È appena tornato da un infortunio e ha anche saltato un round, finire 5° è fantastico! Sappiamo poi che arriverà molto di più da lui durante l’anno.” Come detto in precedenza, ci sono tutte le premesse per una bella stagione.

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team