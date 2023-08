Alle spalle il 10° GP del 2023, il prossimo weekend col GP Catalunya siamo già oltre metà stagione. Possiamo quindi fare un bilancio parziale per quanto riguarda gli esordienti della categoria Moto2. Otto ragazzi in tutto, per l’Italia solo Dennis Foggia: piloti che hanno fatto il salto dalla Moto3, uno solo è “sceso” dalla MotoGP, altri invece arrivano da tutt’altro campionato. Senza dimenticare che alcuni sono stati pesantemente condizionati da alcuni infortuni. Non possiamo poi aspettarci ogni anno exploit alla Pedro Acosta, è un anno più “normale”, di apprendistato per tutti. Ecco come si sono comportati i rookie Moto2 finora.

Comanda Sergio Garcia

È il più solido dei debuttanti Moto2 finora, con una buona costanza di risultati e due soli zeri a referto. Parliamo di ritiri, altrimenti Garcia è sempre arrivato in zona punti in ogni gara da lui conclusa finora. Ha cominciato l’anno col 15° posto a Portimao, ma ci sono anche quattro piazzamenti in top 10, in particolare il 5° posto conquistato in Argentina. Sergio Garcia al momento ha accumulato 45 punti e mantiene solidamente il comando della classifica degli esordienti.

Darryn Binder, dalla MotoGP alla Moto2

L’unico dei rookie di quest’anno che abbia fatto il percorso inverso, ovvero dalla classe regina alla categoria intermedia. Purtroppo per Darryn Binder non è un anno particolarmente fortunato, visto che è incappato in bel due infortuni piuttosto importanti. Non appena conquistato un solido 6° posto, tutt’ora il suo miglior risultato in Moto2, ecco la prima tegola: nel corso delle prove libere ad Austin riporta la frattura della mano destra in un highside e salta quindi qualche GP. Ad Assen ed a Silverstone era tornato in zona punti, al Red Bull Ring però un incidente da brividi che coinvolge anche l’incolpevole Sam Lowes porta alla frattura di una vertebra. Non è cosa da poco, rimarrà fermo per svariati altri GP… Per il momento Binder è 2° tra gli esordienti, ma non lo rimarrà a lungo.

Dennis Foggia

In classifica ha gli stessi punti del citato sudafricano, ma in favore di quest’ultimo c’è il 6° posto che lo tiene davanti. Un risultato ancora lontano per Dennis Foggia, che sta vivendo una stagione di adattamento non semplice. A metà campionato, quindi con 10 GP completati, contiamo esattamente cinque zeri e cinque piazzamenti a punti. Il miglior risultato ora è un 11° posto, arrivato proprio nell’ultimo GP disputato in Austria. Segnali incoraggianti? Ricordiamo che il passaggio di categoria è complicato per la maggior parte dei piloti, incluso l’alfiere Italtrans, che ha comunque accumulato un certo tesoretto a livello di punti.

Izan Guevara

Il campione Moto3 in carica era un osservato speciale per questa stagione. Se non replicare quanto fatto da Acosta, di sicuro lo si vedeva un po’ più in alto in breve tempo. Fin da prima dell’inizio del campionato però s’è reso necessario rivedere le aspettative a causa di un doppio problema al braccio destro. Sindrome compartimentale cronica più infortunio al legamento triangolare del polso, una doppia tegola che già aveva condizionato i test e, una volta rilevati i guai, ha spostato il suo debutto Moto2. Un passaggio di categoria inevitabilmente segnato, con un sospiro di sollievo in Austria: ecco i primi punti grazie al 13° posto al traguardo, un piccolo segnale incoraggiante.

Gomez e Skinner a quota zero

Metà classifica a punti, l’altra metà invece deve ancora arrivarci. Borja Gomez, debuttante di Fantic Racing, viene considerato un pilota spagnolo di belle speranze, l’anno scorso da sostituto ha anche ottenuto i primi punti. Il 2023 però è tutto in salita, il miglior risultato finora è il 16° posto in Austria, preceduto da tre zeri consecutivi (solo in Germania per non idoneità dopo un incidente nelle Prove 2). Per Rory Skinner, in arrivo dal BSB, dobbiamo considerare l’infortunio nelle Prove 3 del GP d’Italia che l’ha messo KO anche per i due round successivi. Il suo miglior risultato è arrivato in Austria, un 18° posto alla bandiera a scacchi.

Escrig e Nozane, mezza stagione “nulla”

Iniziamo dal pilota spagnolo, con appena tre GP effettivi a referto ed un solo GP concluso in 18^ posizione. Un inizio tardivo per le conseguenze di un incidente nel corso dei test invernali. Ora però è di nuovo nei guai a causa di una tibia fratturata nel corso delle libere in Austria, i tempi di recupero non saranno brevi… Due invece i Gran Premi completi disputati per Kohta Nozane, ex Superbike a caccia del rilancio in Moto2. Un programma subito interrotto con un infortunio alla schiena nel corso delle prove libere a Portimao. È rientrato solamente a Silverstone, chiudendo 22°, mentre in Austria ha tagliato il traguardo in 20^ posizione.

Moto2, la classifica

1. Sergio Garcia – Pons Wegow Los40 – 45 punti

2. Darryn Binder – Liqui Moly Husqvarna Intact GP – 13 punti

3. Dennis Foggia – Italtrans Racing Team – 13 punti

4. Izan Guevara – GASGAS Aspar Team – 3 punti

5. Borja Gomez – Fantic Racing

6. Rory Skinner – American Racing Team

7. Alex Escrig – Forward Team

8. Kohta Nozane – Yamaha VR46 Master Camp

Foto: Social-Dennis Foggia