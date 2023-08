F1 GP Italia 2023: orari diretta TV e streaming su Sky, Now e TV8

Archiviato l’appuntamento a Zandvoort, la F1 torna in pista in questo weekend per l’atteso Gran Premio d’Italia. A Monza va in scena uno dei GP più storici e sentiti del calendario. Saranno tantissimi i tifosi presenti sulle tribune e sui prati per godersi lo spettacolo.

F1, Verstappen favorito anche a Monza

Ovviamente, sarà Max Verstappen il candidato principale alla vittoria. Il pilota della Red Bull è in striscia vincente da nove gran premi, ha eguagliato il record di Sebastian Vettel (2013) e ora punta a stabilire un nuovo primato. Farlo nel Tempio della Velocità rappresenterebbe un valore aggiunto e lo avvicinerebbe ulteriormente a un titolo che ormai è suo.

Ci sarà qualcuno in grado di impensierirlo? Il primo dovrebbe essere il compagno di squadra Sergio Perez, che con l’altra Red Bull avrebbe il potenziale per dare battaglia a Verstappen. Tuttavia, il messicano finora è stato sonoramente sconfitto.

Chi sogna un weekend da protagonista a Monza è sicuramente la Ferrari, che nella gara di casa spera di fare bene dopo la deludente Zandvoort. Charles Leclerc ha vinto in Italia nel 2019 e spera di non vivere un GP di sofferenza. Carlos Sainz, che arrivando 5° in Olanda ha quasi fatto un miracolo, a sua volta ci tiene a fare bene.

Da capire se la Ferrari sarà davvero competitiva e potrà almeno stare davanti a Mercedes e Aston Martin, che la precedono nella classifica costruttori. Essere la seconda forza sarebbe già una buona notizia. Bisogna attendere le prove libere per farsi una prima idea.

Formula 1, classifica piloti e costruttori dopo Zandvoort

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 339 punti Sergio Perez 201 Fernando Alonso 168 Lewis Hamilton 156 Carlos Sainz 102 Charles Leclerc 99 George Russell 99 Lando Norris 75 Lance Stroll 47 Pierre Gasly 37 Esteban Ocon 36 Oscar Piastri 36 Alexander Albon 15 Nico Hulkenberg 9 Valtteri Bottas 5 Zhou Guanyu 4 Yuki Tsunoda 3 Kevin Magnussen 2 Logan Sargeant 0 Nyck De Vries 0 Daniel Ricciardo 0 Liam Lawson 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 540 punti Mercedes 255 Aston Martin 215 Ferrari 201 McLaren 111 Alpine 73 Williams 15 Haas 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 3

F1 GP Italia, dove vedere Prove Libere, Qualifiche e Gara

Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1, mentre il canale in chiaro TV8 trasmetterà live solo Qualifiche e Gara. Per lo streaming su PC, tablet e smartphone sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Di seguito il programma con gli orari completi del weekend di Monza.

Venerdì 1 settembre 2023

13:30-14:30 Prove Libere 1

17:00-18:00 Prove Libere 2

Sabato 2 settembre 2023

12:30-13:30 Prove Libere 3

16:00-17:00 – Qualifiche

Domenica 3 settembre 2023

15:00 Gara (53 giri)

Foto: Formula1.com