Il Mondiale Motocross si sposta ad Afyonkarahisar per il terzultimo round della stagione 2023. In MX2 Andrea Adamo continua a tenersi ben stretta la tabella rossa ed in Turchia cercherà un altro passo importante per avvicinarsi a quel grande risultato, certo sempre tenendo d’occhio gli agguerriti rivali pronti ad impedirglielo. In MXGP invece, da un pezzo manca solo la certezza matematica per Jorge Prado, che potrebbe già chiudere definitivamente i conti e coronarsi campione.

Questo però dipenderà soprattutto da un Romain Febvre attualmente in stato di grazia e determinato a continuare l’impressionante sequenza di risultati di peso. Non ci sarà invece Jeffrey Herlings, infortunatosi nel suo round di casa e con tempi di recupero ancora incerti. Di scena anche il WMX per il gran finale di stagione: comanda Duncan, ma Guillen e Van Drunen in primis ci proveranno fino alla fine. Di seguito tutte le classifiche e gli orari del GP Turchia.

Motocross, le classifiche generali

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 705 punti; 2. Liam Everts (KTM), 633 p.; 3. Jago Geerts (Yamaha), 603 punti; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 595 p.; 5. Lucas Coenen (Husqvarna), 511 p.; 6. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 7. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 462 p.; 8. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 460 p.; 10. Rick Elzinga (Yamaha), 325 p. L’entry list

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 821 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 729 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 652 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 600 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 542 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 498 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 456 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 414 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 295 p.; 10. Maxime Renaux (Yamaha), 260 p. L’entry list

WMX World Championship: 1. Courtney Duncan (Kawasaki), 223 punti; 2. Daniela Guillen (GASGAS), 207 punti; 3. Lotte van Drunen (Kawasaki), 200 punti; 4. Lynn Valk (Fantic), 168 punti; 5. Kiara Fontanesi (GASGAS), 157 punti; 6. Sara Andersen (KTM), 132 punti; 7. Britt Jans-Beken (Yamaha), 109 punti; 8. Larissa Papenmeier (Yamaha), 105 punti; 9. Charli Cannon (Yamaha), 91 punti; Danee Gelissen (KTM), 74 punti. L’entry list

GP Turchia, gli orari

La diretta integrale come sempre è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento). Per quanto riguarda eventuali dirette o differite Eurosport e Raisport, non abbiamo ancora una programmazione confermata.

Sabato 2 settembre

8:30 WMX Free Practice

9:30 MX2 Free Practice

10:00 MXGP Free Practice

11:25 WMX Qualifying Practice

12:45 MX2 Time Practice

13:20 MXGP Time Practice

14:05 WMX Gara 1

15:35 MX2 Qualifying Race

16:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 3 settembre

8:45 WMX Gara 2

9:25 MX2 Warm Up

9:45 MXGP Warm Up

12:15 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1

15:10 MX2 Gara 2

16:10 MXGP Gara 2

