MotoGP, Zarco: “Honda sarà meno concentrata su Marquez”

Johann Zarco ha deciso di sposare il progetto Honda per i prossimi due anni ed è convinto della scelta fatta. HRC si sta impegnando per tornare protagonista in MotoGP e lui vuole dare il suo contributo, sfruttando anche l’esperienza accumulata in questi anni. Lasciare Ducati, quindi la moto migliore della griglia, non è semplice ma la nuova sfida gli dà molte motivazioni.

MotoGP, Zarco e il passaggio in Honda

Zarco, intervistato da The-Race.com, ha spiegato quello che si aspetta dall’avventura che inizierà nel 2024: “L’obiettivo è avere la moto factory ed essere coinvolto nello sviluppo. Penso che Honda anche nel 2023 si sia concentrata molto su Marc, perché sulla carta era quello che poteva lottare davanti. Anche quando è arrivato Rins, penso che stessero comunque aspettando Marc perché resta il più veloce. Forse apriranno un po’ di più la mente“.

Il pilota francese ritiene di poter fare meglio di Alex Rins, che andrà a sostituire nel team LCR: “Nel mio bagaglio penso di avere più cose rispetto a lui, perché ho guidato moto diverse, non mi sono mai infortunato e ho fatto sempre tutte le gare. Questa è una grande differenza rispetto a Rins. Inoltre, ho la possibilità che Honda si concentri un po’ meno su Marc, perché sta vedendo che le cose stanno cambiando“.

Johann ha fiducia in HRC

L’attuale rider del team Prima Pramac si aspetta progressi importanti dalla Honda nel 2024 e spiega cosa lo soddisferebbe: “Avere una moto di nuovo performante, sempre pronta a stare in top 5, più a lottare per il podio a seconda di come si sentono i piloti. Spero che le quattro Honda, o almeno tre su quattro, possano stare in top 10“.

Sull’eventualità di correre nel team ufficiale Repsol, Zarco ha così risposto: “Forse potrebbe succedere nel 2025. Se dovesse verificarsi prima, sarebbe una bella sorpresa. L’idea di correre per una squadra ufficiale mi fa sorridere“.

Zarco e il rapporto con Marquez

Johann in Honda si ritroverà ad avere a che fare più direttamente con Marc Marquez, con il quale ha avuto una scaramuccia nelle prove al Sachsenring. Comunque non c’è rancore da parte sua, solo voglia di lavorare per il bene della Honda: “Non lo cercherò e spero che le cose possano funzionare. Dopo quanto successo al Sachsenring non ci siamo più parlati, ma mi piacerebbe avere un buon rapporto con lui. Se qualcosa non va glielo dico, ho ancora tanta ammirazione per lui e quando era in difficoltà ero triste per lui“.

Vedremo se i due collaboreranno efficacemente per aiutare HRC a uscire dalla crisi in cui è piombata in MotoGP. Il grosso del lavoro andrà fatto in fabbrica, realizzando una RC213V davvero competitiva. Nel test dell’11 settembre a Misano Adriatico ci sarà un primo assaggio del prototipo 2024 e Marc non vede l’ora di provarlo.

Foto: Pramac Racing