MotoGP, Zarco attacca Marquez: “Sta perdendo il controllo”

Johann Zarco è stato sfortunato protagonista nel finale delle P2 MotoGP al Sachsenring. Infatti, in curva 1 è stato travolto dalla caduta di Marc Marquez. Lui si trovava sulla parte esterna della pista e Honda dello spagnolo gli è arrivata addosso ad elevata velocità. Per fortuna non ci sono state conseguenze fisiche, ma la sua Ducati è stata praticamente distrutta.

MotoGP, Zarco risponde a Marquez

Gino Borsoi, team manager di Pramac Racing, ha criticato Marquez per non essere andato a sincerarsi delle condizioni di Zarco subito dopo l’incidente. Lo spagnolo ha risposto che sarebbe stato pericoloso farlo in quel punto della pista e ha anche spiegato che il botto è successo non solo per un suo errore, ma anche perché Johann si trovava in un posto nel quale non doveva essere.

Zarco a fine giornata ha avuto modo di spiegare il suo punto di vista sulla vicenda: “Possiamo dire che è stato come un incidente di gara. Può succedere. Ero all’esterno, sono uscito dalla pitlane e stavo frenando. Mi sono girato e ho visto che stava arrivando un gruppo numeroso, quindi ho sollevato la moto. Quando ho visto la moto di Marc che arrivava verso di me, ho alzato il mio corpo in modo tale che colpisse solo la moto“.

Johann deluso da Marc

Entrando nello specifico delle parole di Marquez, il pilota francese ha risposto così: “Quando ero a terra – riporta AS – poteva almeno avvicinarsi. Posso capire che volesse prendere l’altra moto e riuscire a fare il tempo. Ma con la bandiera rossa poteva avvicinarsi e verificare se stessi bene. Mi piace come corre Marc, è un campione, però sta perdendo un po’ il controllo quando parla. Dovrebbe pensare due volte prima di parlare. Dire che è solo colpa mia non è accettabile“.

Johann ha anche raccontato il breve confronto che c’è stato con Marc (QUI il video) al termine della giornata: “Avrebbe potuto dire ‘Scusa, va tutto bene?’. L’ho visto velocemente dopo le prove libere, è arrivato molto rapidamente e mi ha detto che era stato un bello spavento. Ma non dire che è colpa di qualcuno. È un po’ triste che parli così. Bisogna controllare le parole, perché non sono stupido e non può focalizzare tutto su di me“.

Come sta Zarco?

Il pilota del team Pramac Racing ha avuto anche esposto quelle che sono le sue condizioni fisiche dopo il botto spaventoso: “Sto bene, ho solo una botta nella parte alta del sedere e per questo inizialmente non riuscivo a muovermi. La sensazione era strana, ma sembra non ci sia nulla di rotto. Verificherò con il fisioterapista per stare bene domani. La moto è andata distrutta e i meccanici dovranno lavorare fino a tardi“.

Vedere l’immagine dell’impatto è qualcosa che impressiona. Per fortuna, Zarco aveva visto la Honda arrivare ed è riuscito a evitare che il suo corpo venisse centrato.

Foto: MotoGP