Moto2: Frattura alla mano sinistra per Baldassarri, serve un intervento

Caduta e frattura scomposta alla mano sinistra per Lorenzo Baldassarri al Sachsenring. Il pilota MV Agusta Forward verrà operato nei prossimi giorni.

Il fine settimana tedesco di MV Agusta Forward Racing si è chiuso con un doppio incidente per i suoi piloti. Anzi, non solo: Lorenzo Baldassarri infatti ha riportato la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra. I controlli svolti al Centro Medico dopo la brutta caduta al settimo giro non hanno lasciato dubbi. Una lesione che richiede un immediato intervento al rientro in Italia e che chiaramente lo mette KO per il prossimo evento Moto2 ad Assen, in programma proprio il prossimo weekend.

“L’obiettivo di oggi era fare una gara in rimonta e dimostrare il passo che avevamo stamattina nel Warm Up” ha dichiarato Lorenzo Baldassarri. “Ho avuto qualche difficoltà nei sorpassi, dopo qualche bagarre stavo prendendo il ritmo. Ma in ingresso curva ho perso il posteriore e ho fatto una brutta caduta.” Con la lesione qui ben in evidenza. “Spero di tornare presto in sella e proseguire il lavoro che stiamo facendo con la squadra. Approfitterò della pausa estiva per tornare in Austria al massimo della forma.”