Moto2, Brno: zampata finale di Enea Bastianini nelle FP2

Best lap nelle FP2 per Enea Bastianini. Il pilota Italtrans precede Sam Lowes, il migliore del venerdì, e Luca Marini.

Enea Bastianini svetta nella seconda sessione di prove libere del venerdì. L’alfiere Italtrans, reduce dalla prima vittoria in Moto2, stampa il miglior crono nelle FP2, anche se non è il top di giornata. Per quello dobbiamo guardare a Sam Lowes, secondo ma ancora davanti in classifica combinata grazie al tempo mattutino, terza piazza infine per Luca Marini.

Davvero pochi minuti dal via ed ecco il primo incidente: Corsi scivola alla prima curva. Non va meglio a Martín, che perde il controllo della sua KALEX alla curva 11. Sia l’italiano che lo spagnolo non riportano alcuna conseguenza. In testa intanto si piazza provvisoriamente il duo Sky VR46, seguito dalla coppia EG 0,0 Marc VDS, che ha ben figurato anche al mattino. Problemi però per Bezzecchi e per il leader iridato Nagashima, che ad una decina di minuti dalla bandiera a scacchi cadono rispettivamente alle curve 10 e 13.

Non manca un incidente finale anche per il rookie Canet, a terra alla curva 5, mentre registriamo svariati cambiamenti in classifica col passare dei minuti. Si porta al comando Sam Lowes, il migliore al mattino, ma il guizzo finale è di Enea Bastianini, che stampa il best lap proprio negli ultimi secondi. Seconda piazza per il britannico, terzo è Luca Marini.

La classifica FP2

La classifica combinata