Moto2: Barry Baltus, cambio di categoria con NTS RW Racing GP

Barry Baltus l'anno prossimo sarà in Moto2. Ufficializzato un accordo biennale tra il giovane pilota belga e NTS RW Racing GP per il salto di categoria.

Conclusa questa stagione d’esordio in Moto3, Barry Baltus si dovrà preparare per un altro debutto, quello in Moto2. Il 16enne pilota belga ha infatti firmato un biennale con NTS RW Racing GP. Già escluso dai piani PrüstelGP per la prossima stagione, il giovane esordiente si è guardato intorno per continuare la sua carriera mondiale. Forse però nessuno si aspettava questo repentino cambio di categoria… Ma la struttura olandese ripone grande fiducia in Baltus per le prossime stagioni.

“Barry ha 16 anni, ma già una grande esperienza” ha dichiarato il team manager Jarno Janssen. “Sì, passare dalla Moto3 alla Moto2 dopo una sola stagione è davvero veloce, ma con la sua crescita (come pilota ed a livello fisico) è il passo giusto. Sia noi che Zelos, che si occupa del pilota e con cui siamo rimasti sempre in buoni rapporti, siamo concordi su questo. Stiamo seguendo attentamente la carriera di Barry e siamo sicuri che in Moto2 possa continuare a migliorare. Per noi e per Barry un biennale offre una bella prospettiva per il futuro, visto che la prima stagione sarà solo di apprendimento.”

Entusiasta il giovane pilota di Waret-L’Evêque, che dopo appena un anno in Moto3 dovrà affrontare una nuova sfida. “Non mi aspettavo di andare in Moto2 così rapidamente! Ringrazio Zelos per avermi trovato un posto in NTS RW Racing GP, ed il team per la fiducia riposta in me. Ma certo so bene di avere ancora molto da imparare: farò del mio meglio per compiere passi avanti il più velocemente possibile. Voglio anche ringraziare la mia famiglia e tutti gli sponsor, che mi stanno supportando fin dall’inizio.”

