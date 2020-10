Tim Gajser e Mitch Evans alla scoperta della pista spagnola di Arroyomolinos. "Mantenere il buon momento" è il motto del campione. Il rookie invece punta a "chiudere il 2020 con un acuto".

Una sfida completamente nuova attende il Mondiale MXGP. Nessuno infatti ha mai corso sul tracciato spagnolo di Arroyomolinos, situato vicino a Madrid. Una novità per però non cambia l’obiettivo del leader iridato Tim Gajser, determinato ad allungare ancora di più in classifica generale. Dopo la vittoria nell’ultimo evento a Mantova, perché non cercare di ripetersi anche questa domenica? Dall’altra parte del box, Mitch Evans è reduce dal miglior risultato stagionale, oltre ad essere fresco di rinnovo come il compagno di squadra.

“È sempre emozionante conoscere una nuova pista, soprattutto dopo tre gare sullo stesso tracciato” ha dichiarato Tim Gajser verso l’evento spagnolo. “Ho visto qualche video ed alcune foto, sarà interessante dopo la sabbia di Mantova.” Come detto, è reduce dal successo nel MXGP d’Europa, terzo ed ultimo appuntamento consecutivo nel capoluogo lombardo. “Dovrò cercare di continuare questo buon momento anche domenica, con l’obiettivo poi di ripetermi negli ultimi sei round a Lommel ed in Trentino.”

“Speravo davvero di riuscire a salire sul podio a Mantova” ha aggiunto Mitch Evans, 4° e 8° mercoledì scorso, complessivamente 5° nell’ultimo round. “Purtroppo però non ci sono però riuscito. Ora devo rimanere concentrato e cercare di ottenere il miglior risultato possibile in Spagna. Al momento non abbiamo troppe informazioni, sarà una sfida interessante su un nuovo tracciato.” È un periodo impegnativo: “Tante gare in poco tempo, ma voglio dimostrare di cosa sono capace e chiudere la stagione con un acuto.”