Moto2, Barcellona: Marcel Schrötter in evidenza nelle ventose FP2

Marcel Schrötter stampa il miglior crono nel secondo turno di libere a Barcellona. Seguono Fabio Di Giannantonio e Xavi Vierge, Lowes top del venerdì.

Secondo turno Moto2 di giornata in cui svetta Marcel Schrötter. Il tedesco di Intact GP stampa il miglior crono della seconda sessione (ma non quello del venerdì, sempre nelle mani di Lowes), con Fabio Di Giannantonio staccato di appena 66 millesimi, mentre in terza piazza c’è Xavi Vierge seguito da un altro duo italiano.

Le temperature sono aumentate rispetto al mattino, ma è il vento a fare da padrone in questo pomeriggio al Circuit de Barcelona-Catalunya. Proprio per questo è piuttosto difficile migliorare rispetto al primo turno di prove libere: osservando la classifica combinata infatti vediamo che solo nove ragazzi sono riusciti a limare quanto fatto in precedenza. Non mancano un paio di cadute: Jake Dixon ed il rientrante Remy Gardner, senza conseguenze.

In compenso però non mancano svariati stravolgimenti nel corso della sessione. Alla fine è Marcel Schrötter ad assicurarsi la prima piazza in classifica, seguito da Fabio Di Giannantonio e da Xavi Vierge. Bezzecchi e Bastianini si confermano in top ten, così come Lowes, che chiude come il più rapido di questa prima giornata a Barcellona.

La classifica FP2

La classifica combinata