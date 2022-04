Moto2 Austin, Prove 1: la zampata di Ai Ogura sul finale

Classifica che sembra ormai stabilizzata, ma ecco arrivare il guizzo di un pilota Honda Team Asia proprio allo scadere. Nello specifico Ai Ogura, reduce dal primo podio stagionale e partito nel migliore dei modi quindi al Circuit of the Americas. Il giovane giapponese si prende così la prima piazza nelle prime prove libere davanti ad Augusto Fernández, a lungo in vetta e scivolato proprio sul finale. Ottima partenza per il pilota di casa Cameron Beaubier, che completa la top 3 davanti a Tony Arbolino, mentre Niccolò Antonelli per oggi è fermo ai box. Ecco com’è andato il primo turno di giornata.

Prove Libere 1

Da segnalare in primis un ritorno ed un’assenza. La prima è Barry Baltus, di nuovo in azione dopo un infortunio, mentre il secondo è Keminth Kubo, assente per forza per un motivo particolare… Oggi però non c’è nemmeno Niccolò Antonelli, fermato da problemi di stomaco: la speranza è che riesca a rimettersi per domani. Scatta così il fine settimana per la Moto2, la prima categoria in azione, con gli statunitensi Beaubier, Kelly e Roberts come osservati speciali, trattandosi della tappa di casa. Inizio complesso però per il rientrante Baltus, scivolato nel giro d’uscita, poco dopo caduta a referto anche per Dixon. Per quanto riguarda la classifica, tanti stravolgimenti fino a circa metà sessione, quando Augusto Fernández si porta al comando. Con una caduta a referto proprio nei minuti finali, quando stava limando ancora il suo best lap anche per impedire eventuali assalti. Come infatti succede: ecco il guizzo di Ai Ogura, è lui il primo della classe nelle FP1! Segue lo spagnolo del team Ajo, ottima partenza per Cameron Beaubier 3°.

La classifica

Foto: motogp.com