Moto2 attenzione, ora l’Italia vola anche con Tony Arbolino!

Nella bella domenica di Austin spicca il trionfo di Enea Bastianini. Ma è stato un altro italiano ad aprire la giornata di gare. Tony Arbolino ha messo il suo primo sigillo in Moto2, un trionfo senza errori in una corsa davvero ricca di cadute e di colpi di scena (qui la cronaca) Una volta ritrovatosi in testa non ha più mollato, anzi ha accumulato un margine di sicurezza sui due rivali, per poi dare il via alla festa. Un GP stellare per l’italiano e per Marc VDS, che torna così alla vittoria. Bella anche l’esultanza di Sam Lowes, abbattuto ad inizio gara ma protagonista nella festa per il grande risultato del compagno di box.

La prima zampata

Le possibilità di agguantare il tanto agognato primo podio erano alte, Tony Arbolino si stava mostrando sempre più in palla. “Ero convinto” ha infatti sottolineato l’italiano a fine gara. Ma non stiamo parlando di un semplice podio, piuttosto di una strepitosa prima vittoria nella categoria Moto2. “Mi sono sentito bene per tutto il weekend, dal venerdì mi sono visto velocissimo, ma ho cercato di lavorare soprattutto sul ritmo e ha funzionato.” Gli hanno facilitato il compito anche le inattese cadute dei due leader della corsa: prima è scivolato Vietti, poi è sfumata la vittoria per Canet. “Aron stava facendo la differenza. Era veloce, ma ho tenuto il suo ritmo anche col calo della gomma.”

“Ci dobbiamo credere”

Non è mancato un filo di ‘timore’ quando s’è ritrovato di colpo in prima posizione. “Quando sei da solo senza nessuno davanti non capisci se stai spingendo troppo o non abbastanza!” Ma tutto è andato liscio ed eccolo scatenato dopo la bandiera a scacchi: prima l’esultanza col pubblico sugli spalti, poi la festa col team al parco chiuso. “Fantastico vincere sul mio circuito preferito nel Mondiale.” Ora certo ancora di più, con un risultato che alza il morale ed anche le aspettative stagionali, senza però sbilanciarsi. “Ci siamo e ci dobbiamo credere: conosco questa sensazione, dobbiamo continuare a lavorare senza guardare altro, una gara alla volta.”

