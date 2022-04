Moto2 Austin: Il primo trionfo di Tony Arbolino, disastro Vietti

Non mancano davvero i colpi di scena in questa prima gara di giornata. Ma c’è un italiano che riesce a sfruttare al meglio tutto questo: Tony Arbolino si ritrova al comando e vola via, impostando un ritmo insostenibile per gli inseguitori. È il grande risultato che cercava, ecco il primo strepitoso trionfo Moto2! “Spinto” sul traguardo anche da Sam Lowes al muretto, accorso per festeggiare il compagno di box. Una grande gara per lui e per i due ragazzi che lo accompagnano sul podio. Ai Ogura solido 2° è alla seconda top 3 consecutiva, arriva finalmente il podio in middle class per un commosso Jake Dixon. KO invece il leader Celestino Vietti, un inatteso incidente in un GP che sembrava raddrizzato con la prima fila in Q2. La cronaca della gara al Circuit of the Americas.

La gara

Da ricordare che Jorge Navarro deve scontare una Long Lap Penalty per una caduta per non aver rallentato in regime di bandiera gialla. Il beniamino di casa Cameron Beaubier scatta dalla pole position davanti a Celestino Vietti e ad Aron Canet. I primi due scattano al meglio, con l’italiano passato in vetta, Tony Arbolino invece beffa lo spagnolo, mentre non mancano alcuni pasticci più indietro. Meglio detto un contatto tra Schrötter, Arenas e Aldeguer, tutt’e tre larghi ma in sella. Alla curva 12 però finiscono a terra in cinque: Chantra colpisce Lowes al posteriore, un incidente che provoca indirettamente anche le cadute di Aldeguer, Van den Goorbergh e Rodrigo. Un botto sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara.

Davanti ci sono Vietti ed il rientrante Canet, che appare però più in palla e passa in testa dopo un breve duello, mentre il poleman è in difficoltà nella prima parte di gara. Altri due incidenti a referto in seguito, stavolta in solitaria: prima Corsi ed in seguito Acosta (sfiorato da Ogura). Ma ecco il grosso colpo di scena a 14 giri dalla fine, Celestino Vietti incappa in una scivolata alla curva 6! Che disastro per il leader Moto2… Ma non è finita, KO alla curva 7 anche un Aron Canet dominante fino a 11 giri dalla fine! Arbolino, Dixon e Ogura ora comandano la corsa, mentre si ritira anzitempo Antonelli, in un weekend complicato da problemi di stomaco. Crepacuore per Beaubier, scivolato alla curva 16 dell’ultimo giro, quand’era 4°… Festa grande invece per Tony Arbolino, un super trionfo per l’italiano, con Ai Ogura e Jake Dixon ad accompagnarlo sul podio.

La classifica

Foto: motogp.com