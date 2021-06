Raúl Fernández piazza il miglior crono dei tre turni di libere. Segue Marco Bezzecchi a meno di due decimi, Jorge Navarro 3° nelle FP3.

Per la prima volta in questo weekend vediamo uno dei ragazzi KTM Ajo al comando. Raúl Fernández infatti stampa il tempo di riferimento dopo i tre turni di prove libere, chiaramente quindi ottenendo l’immediato accesso alla Q2. Balzo in avanti per Marco Bezzecchi, che chiude secondo a meno di due decimi dal rookie spagnolo, un po’ più indietro il leader Moto2 Remy Gardner ma sempre saldamente in top 14. Accesso immediato al secondo turno di qualifiche anche per i nostri Vietti, Arbolino, Di Giannantonio e Dalla Porta. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Ci sono i due Fernández in testa alla classifica dopo le libere del venerdì, ma le posizioni si scambiano presto. Il rookie Raúl infatti passa presto in testa davanti ad Augusto, prima di essere protagonista di una scivolata alla curva 3. I tempi si abbassano e risalgono in molti all’interno della top 14, ovvero la lista dei piloti che andrà direttamente in Q2. Cadranno sul finale anche Vierge e l’esordiente Arenas, Gardner invece finisce largo, mentre al comando rimane il suo compagno di box. Raúl Fernandez infatti brilla in questa sessione, è lui il pilota di riferimento dopo le prove libere, ma segnaliamo anche il guizzo di Marco Bezzecchi, che si assicura il secondo posto combinato. A seguire le due classifiche dopo questa sessione.

