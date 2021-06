British Superbike Oulton Park Prove 3: sempre O’Halloran

Jason O'Halloran nelle FP3 del British Superbike ad Oulton Park spicca il miglior crono, sull'1'34" anche Buchan e Bridewell aspettando le qualifiche.

Più che una terza sessione di prove libere, una sorta di Warm Up pre-qualifiche. Il rinnovato format dei weekend di gara del British Superbike 2021 ha proposto una FP3 corta in quel di Oulton Park. Per squadre e piloti soli 20 minuti a disposizione al fine di verificare che tutto sia in ordine in vista delle qualifiche, con sempre Jason O’Halloran a far l’andatura.

O’HALLORAN AL TOP

Lepre dei test pre-campionato, l’australiano del team McAMS Yamaha in 1’34″614 ha spiccato il miglior crono del weekend. Per il vice-Campione in carica le premesse di ben figurare in vista di Gara 1, in programma questo pomeriggio alle 16:15 locali (le 17:15 italiane). Da regolamento, con 3/4 della distanza di gara rispetto alle due restanti manche previste per domenica (14 e non 18 giri).

VERSO LE QUALIFICHE

Prima di Gara 1, O’Halloran ed il gruppone del BSB si confronterà nelle (rinnovate) qualifiche ufficiali dove si presenteranno con il piglio giusto anche Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS) e Tommy Bridewell (Moto Rapido Ducati), entrambi scesi sotto il muro dell’1’35”. I due rientrano tra i 12 Superpicks, ovvero i piloti ammessi di diritto al decisivo Q2 in virtù della graduatoria combinata FP1-FP2. Tra questi figurano anche il Campione in carica Josh Brookes, addirittura diciassettesimo in questa sessione, incontrando (per ora…) più difficoltà del previsto in questo inaugurale fine settimana del BSB 2021. Peggio è andata al rientrante Xavi Forés, addirittura ultimo con soli 3 giri all’attivo.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Oulton Park, Classifica Prove Libere 3

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 1’34.614

2- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.055

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.365

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.571

5- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.574

6- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.582

7- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.966

8- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.992

9- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.072

10- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.205

11- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.250

12- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.457

13- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.471

14- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1.486

15- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve – Kawasaki ZX-10RR – + 1.495

16- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.646

17- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.659

18- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.834

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.691

20- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.927

21- Bjorn Estment – Catfoss/Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.994

22- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX10RR – + 3.014

23- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW S 1000 RR – + 3.016

24- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 3.354

25- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 5.033

26- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.104

27- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.751

28- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – + 8.187

29- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 12.958

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.