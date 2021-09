Remy Gardner brilla nella prima giornata di libere Moto2 ad Aragón. Seguono Augusto Fernández e l'acciaccato Raúl Fernández, cade Navarro.

La zampata del leader Moto2 nella prima giornata al MotorLand Aragón. Remy Gardner si assicura il miglior crono del venerdì grazie a quanto fatto nel secondo turno di prove libere, con Augusto Fernández a soli 7 millesimi! Notevole anche il lavoro di Raúl Fernández, in azione con una mano destra tutt’altro che a posto ma terzo alla fine di questa prima giornata di GP, con Fabio Di Giannantonio quarto e miglior italiano. Provvisoriamente in Q2 anche Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Si riparte dal crono stampato da Navarro nelle prime prove libere, ma è un tempo presto superato. Ci pensano Lowes e Bezzecchi, che volano al comando della classifica dei tempi. Anzi, per il leader del mattino registriamo una scivolata alla curva 14, più tardi cade anche Vietti alla curva 7, mentre prima Augusto Fernández e poi Gardner si portano in alto. Poco importa poi che Raúl Fernández sia in azione con una mano rattoppata, eccolo anche lui in lotta per le prime posizioni, mentre registriamo un largo con successivo highside per McPhee. Nessuno però scalza il leader iridato dalla vetta della classifica: Remy Gardner tiene la prima piazza, con un distacco davvero minimo sui Fernández, soprattutto Augusto…

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com