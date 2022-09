Maverick Vinales dove sei finito? Aprilia ora ha bisogno del tuo aiuto

Ci si aspettava che anche Maverick Vinales fosse protagonista su un tracciato piuttosto significativo per lui. Il GP Aragon 2021 infatti è stato il suo primo weekend mondiale in sella alla RS-GP, chiaramente senza ottenere un risultato di rilievo. Quest’anno era partito col piede giusto, poi qualcosa è andato storto e non è riuscito a concretizzare un buon risultato in gara. Il secondo pilota Aprilia vuole voltare subito pagina e fare ben di più: nello specifico riportarsi in zona podio, con l’obiettivo non solo di puntare alla vittoria anche di aiutare Aleix Espargaro, ora ben più vicino a Quartararo.

Vinales, tanti problemi

Il GP di Aragon è iniziato con la 7^ posizione combinata alla fine del venerdì di libere, un buon punto di partenza da confermare nelle FP3. Ma nella sessione più importante né lui né Espargaro sono riusciti ad accedere direttamente alla Q2, anzi Vinales ha chiuso 19°. Alla fine non è andato oltre la 16^ casella in griglia a causa di una caduta (la prima dell’anno!) nelle fasi decisive della Q1, determinato a recuperare domenica. Ma l’inizio della corsa è stato problematico con i due paurosi incidenti avvenuti dopo poche curve. Come molti altri, Vinales ha dovuto dare prova di ottimi riflessi ed abilità per schivare Nakagami caduto in mezzo al gruppo. È ripartito poi ancora più indietro, riuscendo a risalire ma portando a casa un mesto 13° posto. “Non abbiamo lavorato bene, un vero peccato” è stato il commento amaro di Vinales. Un GP ben diverso dalle aspettative, da archiviare in fretta.

Un aiuto per Espargaro

“Non è una delle gare che siamo in grado di fare” ha rimarcato a gara conclusa. “Purtroppo siamo inciampati sia venerdì che sabato, domenica quindi ne abbiamo pagato le conseguenze.” Nello specifico qualche problema tecnico e alcuni malintesi nel box, a complicare così un fine settimana che poteva vedere, di nuovo, entrambi i ragazzi Aprilia protagonisti. Come era nelle intenzioni di Vinales: “Il ritmo era abbastanza per lottare per il podio.” L’obiettivo è risalire immediatamente, ma lo spagnolo non dimentica il lato positivo per la squadra. “Aleix è di nuovo in lotta per il Mondiale, questa è la cosa più importante.” Anche lui vuole essere parte della caccia al grande risultato. “Nelle prossime gare devo tornare davanti, per aiutare Aleix il più possibile.” Mancano 5 GP, Espargaro avrà certo bisogno anche del suo compagno di box per arginare lo strapotere Ducati ed un Quartararo subito pronto a riscattarsi. Non dimentichiamo poi il lato sorpresa, visto che nessuno ha visto i prossimi 4 circuiti da affrontare dal 2019.

