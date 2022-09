Mattia Pasini e Romano Fenati a caccia di una sella in Moto2

Mattia Pasini e Romano Fenati rimarranno a piedi? La loro situazione presenta delle analogie ma è sostanzialmente diversa, a quanto si è sentito nel paddock di Misano, e al momento non ci sono conferme né smentite. Mattia Pasini vorrebbe gareggiare in Moto2 ma valuta con grande interesse anche le derivate di serie: è disposto anche a fare il CIV purché con un progetto serio e convincente. Il pilota riccionese nelle ultime due apparizioni in Moto2 andato forte ed ha già dimostrato di poter essere protagonista anche in Superbike, in occasione del round di Misano con il Keope Motor Team.

La situazione di Romano Fenati appare invece diversa, dalle voci di paddock. Quest’anno aveva iniziato il Mondiale Moto2 con Speed Up di Luca Boscoscuro che dopo sei gare lo aveva sostituito con Alonso Lopez. Il giovane spagnolo ha vinto il Gran Premio di San Marino mentre con quella stessa moto Romano Fenati non aveva mai centrato la top ten. La differenza di rendimento tra i due è evidente: Lopez è sempre tra i primi mentre Romano era nelle retrovie.

Dai rumors, pare che Romano sia andato a fare un giro nel paddock tuttavia le porte della Moto2 siano chiuse, almeno quelle dei team di vertice che hanno già scelto praticamente tutte i piloti per il 2023. In Moto3 forse potrebbe trovare una sella. Ci sono diverse squadre che non hanno definito la formazione per il prossimo anno e c’è una forte carenza di big liberi sul mercato. Fenati ha molta esperienza, ha vinto 13 gare e probabilmente una sella in Moto3 la troverebbe ma pare che non sia disposto a scendere di categoria, tantomeno a valutare il CIV o altre classi che non siano la Moto2.

