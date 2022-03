Marco Grana: MotoGP no grazie “Resto in Moto3 con Paolo Simoncelli”

Marco Grana ha seguito il cuore. Nel 2022 sarebbe potuto tornare in MotoGP invece è rimasto in Moto3, come capo tecnico della Sic58 Squadra Corse.

“Prima di arrivare alla Sic58 Squadra Corse lavoravo in MotoGP e non è mai facile ritornare quando ci si esce – esordisce Marco Grana – Già il solo fatto di avere una proposta mi rende orgoglioso a livello personale. In ogni caso, sono nel Motomondiale da 15 anni, conosco le situazioni quindi ho preferito restare con Paolo Simoncelli”.

È stata una decisione difficile?

“No, perché credo che la Sic58 Squadra Corse non sia inferiore agli altri team del motomondiale. Il mio non è un passo indietro ma è rimanere in una realtà che sento mia. Questa squadra è entrata nel motomondiale nel 2017 assieme a me. Sono contento che Paolo Simoncelli abbia voluto venirmi incontro, cercare di tenermi e questo ha fatto la differenza. Vedere una persona che ti vuole fortemente è una cosa che rende orgogliosi. Rimanere per me è stato un atto di serietà e rispetto nei confronti di Paolo Simoncelli”.

Realisticamente, quali sono gli obbiettivi del team?

“Credo sia un anno 2.0 per la Sic58 Squadra Corse. Si è conclusa l’era iniziata con Antonelli, Suzuki ed ora se ne apre una con nuovi componenti del team, sia per quanto riguarda i meccanici che i piloti. Abbiamo Riccardo Rossi in Moto3, Kevin Zannoni in MotoE dopo diversi anni con Casadei… L’obbiettivo in Moto3 è restare nella top ten con entrambi i piloti. In MotoE , invece, vorremmo lottare per il podio. I test sono andati bene però dobbiamo essere realistici. Non partiamo per vincere il Mondiale ma per cercare di essere protagonisti”.

Foto: Marzio Bondi

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri