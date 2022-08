Marc Marquez: il ritorno in moto è imminente

L’ultima visita medica di controllo ha rappresentato non soltanto per Marc Marquez una buona (meravigliosa) notizia in merito al processo di recupero dall’operazione del giugno scorso al braccio destro, ma anche l’occasione di definire le prossime tappe per il ritorno in pista. Con il via libera dei medici, il Fenomeno di Cervera potrà infatti tornare (finalmente) in sella ad una moto. Una notizia che non ha lasciato di sorpresa l’otto volte Campione del Mondo, il quale aveva già definito con largo anticipo un intenso programma di lavoro in ottica 2023, ma non solo.

MARC MARQUEZ AI TEST DI MISANO?

Da parte di tutti l’attenzione si è incentrata nei confronti degli imminenti test post-GP in quel di Misano Adriatico. Marc Marquez ci sarà? Potrà offrire il proprio contributo e feedback nello sviluppo della Honda RC213V che verrà? Una risposta in tal senso la si avrà soltanto ad inizio della prossima settimana. Al momento è una possibilità (forse più che una mera possibilità…), ma necessita di alcune verifiche in tal senso.

WEEKEND IN SELLA

Il diretto interessato, così come chi gli è stato accanto in questi mesi difficili, mantiene il più stretto riserbo su cosa accadrà da qui a breve. Non c’è tuttavia alcuna controindicazione nel vederlo, già questo fine settimana, in azione. Chiaramente non in sella alla Honda MotoGP, bensì con il suo ricco parco-moto a disposizione. Stando a quanto trapela, il piano non dovrebbe discostarsi troppo da quanto accaduto nei suoi pregressi ritorni in sella. Dapprima un’uscita con la sua CBR 600RR (presumibilmente scegliendo un “kartodromo” della penisola iberica), successivamente con la RC213V-S a sua disposizione su una pista più “da Gran Premio“.

MM93 NON VUOLE ACCELERARE I TEMPI

Rispetto alle pregresse verifiche in pista indispensabili per accertare un progresso di guarigione dalla diplopia, in questa circostanza MM93 punta a verificare tenuta, resistenza e forza del braccio destro. Con prove specifiche in tal senso, anche in sella ad una moto, stradale o “MotoGP Replica” che sia. A quel punto, si valuterà se presenziare o meno ai Test di Misano. Un’eventualità da non escludere. Chiaramente questo è sempre stato il target (ormai di dominio pubblico…), ma nemmeno così scontato. Come ribadito dallo stesso Marc al Red Bull Ring, non si vuole accelerare i tempi e forzare la situazione. “Step by step“, adesso tuttavia con buone nuove a suffragio di questa sua volontà…