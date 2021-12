Luca Marini e Valentino Rossi “gli americani”: oggi la 100 Km “a coppie”

Luca Marini si aggiudica la prima giornata della 100 Km dei Campioni, Valentino Rossi e Celestino Vietti sul podio. Domenica la sfida a coppie.

Si è conclusa sotto i riflettori artificiali l’Americana al Ranch di Valentino Rossi, con la prima giornata che si chiude con la vittoria di Luca Marini nel sabato della 100 Km dei Campioni. Il pilota della MotoGP si aggiudica la gara ad eliminazione, il miglior crono nelle qualifiche del pomeriggio e domenica farà coppia con suo fratello per provare a fare “en plein”. Splendida prestazione di ‘Maro’ che oggi partirà anche dalla prima fila e proverà ad aggiudicarsi la quarta vittoria di questo evento. Sul podio immaginario Valentino Rossi e Celestino Vietti, 4° Stefano Manzi autore di una caduta nella manche finale.

La domenica dei Campioni

L’odierna 100 Km dei Campioni si articolerà in 50 tornate complessive sull’ovale, con inizio alle prime luci del tramonto. Una gara di coppia con passaggio del testimone al compagno di squadra ogni cinque giri, al termine dei quali avviene anche lo spostamento del transponder. Rossi e Marini partiranno dalla prima casella, seguono le coppie formate dia Manzi e Bartolini, Bezzecchi e Migno. Conta molto anche il fattore campo, con gli allievi dell’Academy che qui si allenano ogni settimana e conoscono a memoria le traiettorie del Ranch.

Sono 21 coppie per un totale di 42 piloti, tra cui Maverick Vinales (in coppia con Iker Lecuona), Jorge Lorenzo (in coppia con Dennis Foggia) e Alex Rins (con Albert Arenas). Il programma di domenica prevede l’inizio delle attività in pista alle 12:00 con il warm-up, la partenza è prevista alle 14:00 e si concluderà in prima serata. Dopo la premiazione delle tre coppie sul podio si festeggerà con grigliata finale e gli omaggi del padrone di casa Valentino Rossi.